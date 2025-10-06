Νέα δεδομένα μετά την παραίτηση Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι αναμένεται να τον ακολουθήσουν

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (6/10) την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδοντας τη βουλευτική του έδρα. Προφανώς, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού να επανέλθει στο προσκήνιο με νέο κόμμα, με το οποίο επιδιώκει να ανανεώσει τη δυναμική του κεντροαριστερού χώρου με μακροπρόθεσμο στόχο την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Με μία μακροσκελή δήλωση στα social media ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την απόφασή του, υπογραμμίζοντας πως αφήνει τα ορεινά της Βουλής προκειμένου να επιστρέψει στην κοινωνική δράση. Είναι προφανές ότι προαναγγέλλει τη δημιουργία νέου κόμματος. Απευθύνει κάλεσμα σε νυν και πρώην συντρόφους, λέγοντας πως ελπίζει να συναντηθούν σε νέες θάλασσες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Τσίπρα:

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης: Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου. Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν. Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση.

Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν. Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό. Ζητείται ελπίς. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ. Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες. Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».

Οι αντιδράσεις των πρώην (;) συντρόφων του

Το γεγονός ότι ειδικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται περισσότερο με τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού παρά με το κόμμα τους ήταν γνωστό. Μεικτές ήταν κατά βάση οι αντιδράσεις τους.

Πρώτος αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος του ευχήθηκε με αρκετά μεγάλη δόση … ειρωνίας «Καλές θάλασσες με την 5η διάσπαση».

Ειδικότερα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook:

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διασπαση ….)

3)Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4)Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5)ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

Σε πιο ήπιους τόνους αναφέρθηκε στην απόφαση Τσίπρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, με ενωτικό αλλά αιχμηρό τόνο, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι τιμά τον κ. Τσίπρα και την κοινή τους πορεία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα επιτευχθεί η απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τόνισε πως δεν θα είναι αντίπαλοι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι στόχος του είναι να κρατήσει το κόμμα όρθιο, αξιόπιστο και σοβαρό, ώστε να συμβάλει σε μια προοδευτική διέξοδο για τη χώρα. Επανέλαβε τη θέση του υπέρ της υπέρβασης του κατακερματισμού της Κεντροαριστεράς και της δημιουργίας κοινού μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως οι πολίτες ζητούν κοινή δράση και συνεργασία, τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή, επισημαίνοντας ότι «σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

Από την πλευρά του, ο πρώην συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και νυν πρόεδρος της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε στον Real FM ότι η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού είναι σεβαστή. Έσπευσε δε να υπογραμμίσει ότι συμφωνεί μαζί του ως προς το "όχι στους μεσσίες" και ότι απαιτείται η προώθηση μίας λογικής ενότητας.

Από εκεί και πέρα, ο διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ότι επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή του ότι ο πρώην πρωθυπουργός στοχεύει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κυβερνήσει με μία πιο «ρευστοποιημένη» Κεντροαριστερά.

Ποιοι αναμένεται να ακολουθήσουν τον Τσίπρα

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ουσιαστικά σε αχαρτογράφητα νερά από τη στιγμή που πολλά στελέχη του, μεταξύ των οποίων και βουλευτές, αναμένεται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του σχήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον νέο φορέα αναμένεται να ακολουθήσουν μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Βασίλης Κόκκαλης και η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Αρκετά μεγάλες πιθανότητες συγκεντρώνει η πιθανότητα "μεταγραφής" στο κόμμα Τσίπρα του εργατολόγου Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος έχει παραιτηθεί από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται να επιδιώκει καν συμμετοχή στο νέο σχήμα, ενώ κλειστή φαίνεται να είναι η ώρα για το άλλοτε alter ego του κ. Τσίπρα Νίκο Παππά.

Στη Νέα Αριστερά η κατάσταση είναι πιο ρευστή, καθώς η πολιτική γραμματεία του κόμματος φαίνεται να έχει άλλη θέση από ότι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ως γνωστόν η ηγετική ομάδα της ΚΟ, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος και Έφη Αχτσιόγλου έχουν ταχθεί στο παρελθόν υπέρ συνεργασιών. Διαφορετική στάση τηρεί ωστόσο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ κι από τις δηλώσεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη Γενικό Γραμματέα του κόμματος προκύπτει επιφυλακτικότητα για το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα.

Τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να ακολουθήσουν επίσης ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο στένος του οικονομικός σύμβουλος Γιώργος Χουλιαράκης, καθώς και ο πολιτικός επιστήμονας Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος είχε αναλάβει την επικοινωνιακή καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές του 2023.

Ενδιαφέρον θα έχει ακόμη αν θα τον ακολουθήσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και νυν επικεφαλής του πράσινου κόμματος ΚΟΣΜΟΣ Πέτρος Κόκκαλης.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το ερώτημα αν οι Βουλευτές που θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα θα κληθούν να παραδώσουν της έδρες τους, ως προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον νέο φορά.

Τέλος, την έδρα του κ. Τσίπρα αναλαμβάνει ο Θόδωρος Δρίτσας.