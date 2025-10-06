Ο Αλαβάνος, πάντως, αποκλείεται να ψηφίσει Τσίπρα - Σκληρές δηλώσεις

Ο Αλέκος Αλαβάνος πέρασε γενεές δεκατέσσερις τον Αλέξη Τσίπρα, λίγες μόνο ώρες έπειτα από την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή, που ουσιαστικά δρομολογεί εξελίξεις για την ίδρυση νέου κόμματος.

Σε δηλώσεις του στο Open, ο Αλέκος Αλαβάνος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το κέντρο».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέκος Αλαβάνος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

«Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό ο κ. Αλαβάνος ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, που θα δώσει δυναμική στη χώρα.