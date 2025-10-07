ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λιακούλη: Ανίσχυρη η κυβέρνηση απέναντι στη Hellenic Train – Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ξανά στη δικαστική βάσανο
Πολιτική
15:20 - 07 Οκτ 2025

Λιακούλη: Ανίσχυρη η κυβέρνηση απέναντι στη Hellenic Train – Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ξανά στη δικαστική βάσανο

Reporter.gr Newsroom
«Είκοσι μέρες πριν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης δημοσιοποιούσε επιστολή του προς τον ΟΣΕ με την οποία ζητούσε να γίνει σεβαστή η απόφαση του Εφετείου που δικαίωσε συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και η δικαστική διαδικασία να λήξει, χάριν σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων», αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.  

Όπως επισημαίνει η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας, «πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση, που υποχρέωσε τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train να αποζημιώσουν τους συγγενείς, επικυρώνοντας την πρωτόδικη δικαστική απόφαση».

Και η κα Λιακούλη συνεχίζει στην ανακοίνωσή της σημειώνοντας: «Ο ΟΣΕ έσπευσε την επόμενη μέρα να απαντήσει με ανακοίνωση, ότι παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, θα κάνει δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης και δεν θα καταθέσει αναίρεση. Σημειωτέον ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή 26/9 με τη σημείωση ότι η προθεσμία για την αναίρεση λήγει τη Δευτέρα 29/9.

Κι ενώ Κυβέρνηση και ΟΣΕ διαχειρίζονταν επικοινωνιακά τη στήριξη στους συγγενείς, σήμερα αποκαλύπτεται ότι εν τέλει η Hellenic Train στην εκπνοή της προθεσμίας, κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης - κάτι που σημαίνει ότι οι συγγενείς θα υποβληθούν και πάλι στη βάσανο των δικαστηρίων και ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίσχυρη απέναντι στη Hellenic Train, αδύναμη να προστατεύσει τους πολίτες απέναντι στους ιδιώτες που διαχειρίζονται κρατικές υποδομές, ακόμα και σε μια υπόθεση όπως αυτή των Τεμπών, όπου κυρίαρχη ευθύνη για την τραγωδία έχει το ίδιο το κράτος.

Αλλά ταυτόχρονα, αποδείχθηκε και η επιλογή της Κυβέρνησης να αντιμετωπίζει τα Τέμπη με όρους επικοινωνίας, θέλοντας να κατευνάσει τη λαϊκή κατακραυγή, καθώς η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών μόλις τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για αναίρεση δεν ήταν καθόλου τυχαία , ούτε προφανώς αυθόρμητη ήταν η ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι τελικά θα κάνει δεκτό το αίτημα!

Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων αποδίδεται με πράξεις κι όχι με μεγάλες δηλώσεις και χειροκροτήματα. Ο αγώνας των συγγενών για δικαίωση δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο "διαχείρισης” και ανακοινώσεων στον Τύπο εκ μέρους της Κυβέρνησης, όταν μάλιστα οι ίδιοι οι Υπουργοί αποδεικνύονται ανίσχυροι απέναντι στις εξελίξεις», καταλήγει η δήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη.

