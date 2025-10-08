Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις υποδομές στη χώρα και το ζήτημα των μεταφορών αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Δήμας, μιλώντας την Τετάρτη (8/10) στα «Παραπολιτικά 90,1».

Όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος, ο κ. Δήμας σημείωσε πως πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του δρόμου και, σε σύγκριση με την αυτοψία που είχε κάνει τον Αύγουστο, παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι εργασίες προχωρούν πολύ καλά. «Ο στόχος είναι τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του Πάτρα - Πύργος να δοθούν στην κυκλοφορία στις 30 Νοεμβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για τα 44,5 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας στα Γρεβενά, όπου οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Εξέφρασε αισιοδοξία πως ο στόχος θα επιτευχθεί, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί πως το έργο θα είναι έτοιμο το δεύτερο τρίμηνο του 2026. «Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δρόμος, καθώς συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία αλλά και την Ήπειρο», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τα έργα αποκατάστασης μετά τις ζημιές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας Ντάνιελ, ο κ. Δήμας τόνισε πως οι καταστροφές στις υποδομές ήταν σημαντικές και ο στόχος δεν είναι απλά η αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, αλλά η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των έργων. «Γι’ αυτό συνολικά τα έργα Ντάνιελ είναι συμβάσεις που ξεπερνούν το 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ». Αναφέρθηκε στις τέσσερις συμβάσεις για τα σιδηροδρομικά έργα, οι οποίες προχωρούν με καλούς ρυθμούς, καθώς και στις τέσσερις συμβάσεις για τα οδικά έργα, όπου επίσης η πρόοδος είναι ικανοποιητική. Τόνισε ότι οι συμβάσεις υπεγράφησαν στα τέλη Απριλίου, οι περισσότερες μελέτες έχουν κατατεθεί και πολλά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται. Ειδικά στα οδικά έργα, έχουν εντοπιστεί πάνω από 1.007 σημεία ζημιών, από τα οποία κάποια έχουν ήδη αποκατασταθεί, ενώ για τα υπόλοιπα γίνονται μελέτες. Συμπέρανε, λοιπόν, πως «και τα έργα Ντάνιελ υλοποιούνται».

Για τις καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο κ. Δήμας εξήγησε ότι την Παρασκευή το πρωί είχε συνάντηση με το προεδρείο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία ήταν «πολύ εποικοδομητική». Από το Σάββατο το πρωί «έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό η ομαλότητα». Όπως είπε, η χωρητικότητα των πτήσεων ανά ώρα, που είχε μειωθεί στις 23, αυξήθηκε ξανά στις 28 πτήσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε πως έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EASA, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 364 σημείων για την αναμόρφωση των αερομεταφορών στη χώρα. Μέσα σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται και ζητήματα αεροναυτιλίας που χρήζουν ανανέωσης. Επιπλέον, προχωρούν οι διαδικασίες για το σχέδιο νόμου που θα μετατρέψει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με σκοπό να της δοθεί μεγαλύτερη οικονομική και διοικητική ευελιξία και αυτονομία, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση. Επίσης, συνεχίζεται η περαιτέρω στελέχωση της υπηρεσίας.

Ο κ. Δήμας κατέληξε επισημαίνοντας πως οι αερομεταφορές στη χώρα είναι ασφαλείς, κάτι που δεν το λέει μόνο ο ίδιος ως υπουργός, αλλά το αποδεικνύουν οι πιστοποιήσεις από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τόνισε πως ο στόχος για τα επόμενα τρία χρόνια είναι να γίνει ένα αποφασιστικό άλμα προόδου, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα αερομεταφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.