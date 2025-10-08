Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, δήλωσε αθώος απέναντι στις ποινικές κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση της έρευνας του Κογκρέσου, αποτελώντας την πρώτη δίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά ενός από τους πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατηγορίες προήλθαν από τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρο του Τραμπ, η οποία διορίστηκε πρόσφατα εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, μετά την παραίτηση του προκατόχου της, την οποία φέρεται να απαίτησε ο Τραμπ λόγω της άρνησής του να ασκήσει δίωξη κατά του Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση. Ο δικηγόρος του Κόμι, Πάτρικ Φιτζέραλντ, δήλωσε την ένσταση εκ μέρους του πελάτη του κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας διάρκειας περίπου 25 λεπτών, τονίζοντας: «Η άποψή μας είναι ότι αυτή η δίωξη ασκήθηκε κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ».

Ο Κόμι, που παρέστη στο δικαστήριο της Αλεξάνδρειας στη Βιρτζίνια, κατηγορείται ότι δήλωσε ψευδώς σε Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή το 2020 πως επιβεβαίωνε προηγούμενη κατάθεσή του ότι δεν είχε επιτρέψει σε κανέναν να ενεργήσει ως ανώνυμη πηγή σε δημοσιεύματα για έρευνες του FBI.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο Κόμι είχε εξουσιοδοτήσει υπάλληλο του FBI να αποκαλύψει πληροφορίες για μια ομοσπονδιακή έρευνα, που φαίνεται να συνδέεται με τη Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Οι λεπτομέρειες των αποδεικτικών στοιχείων δεν περιγράφονται.