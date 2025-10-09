Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Σημαντική ένταση επικράτησε την Πέμπτη (9/10) στην Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από την αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, με αφορμή τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της Γάζας.

Ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στην τοποθέτηση της κ. Πέρκα, κατηγορώντας την ότι επικέντρωσε τον λόγο της στους Παλαιστινίους, παραμερίζοντας τα θέματα που αφορούν άμεσα τον ελληνικό λαό. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ συνιστά ζήτημα εθνικού συμφέροντος, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και του τουρισμού.

Παράλληλα, διατύπωσε τη διαφωνία του σχετικά με το κόστος επαναπατρισμού συμμετεχόντων σε αποστολές, εκφράζοντας την άποψη ότι οι σχετικές δαπάνες δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από το κράτος, αλλά να βαρύνουν προσωπικά τους ίδιους.

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά» σημείωσε ο Υπουργός για να προσθέσει: «Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επί δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια και όχι εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Από την πλευρά της, η κ. Πέρκα απάντησε πως η διεθνής κοινότητα, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει θεσπίσει αξίες, κανόνες και ένα σύστημα δικαίου, τα οποία η αριστερά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται. Τόνισε πως η ιστορία θα κρίνει αυστηρά όσους επιλέγουν να σιωπούν μπροστά σε εγκλήματα κατά αμάχων, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις στη Γάζα ως γενοκτονία.

Επιπλέον, έθεσε τον προβληματισμό κατά πόσο συνάδει με το εθνικό συμφέρον η υποστήριξη ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταλήγουν σε δολοφονίες αμάχων.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα παρενέβη εκτός μικροφώνου, με αποτέλεσμα ο κ. Γεωργιάδης να ζητήσει από το προεδρείο τη διαγραφή της παρέμβασής της από τα πρακτικά.