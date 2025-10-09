ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»
Πολιτική
16:05 - 09 Οκτ 2025

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική ένταση επικράτησε την Πέμπτη (9/10) στην Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από την αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, με αφορμή τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της Γάζας.

Ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική στην τοποθέτηση της κ. Πέρκα, κατηγορώντας την ότι επικέντρωσε τον λόγο της στους Παλαιστινίους, παραμερίζοντας τα θέματα που αφορούν άμεσα τον ελληνικό λαό. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ συνιστά ζήτημα εθνικού συμφέροντος, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και του τουρισμού.

Παράλληλα, διατύπωσε τη διαφωνία του σχετικά με το κόστος επαναπατρισμού συμμετεχόντων σε αποστολές, εκφράζοντας την άποψη ότι οι σχετικές δαπάνες δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από το κράτος, αλλά να βαρύνουν προσωπικά τους ίδιους.

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά» σημείωσε ο Υπουργός για να προσθέσει: «Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επί δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια και όχι εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Από την πλευρά της, η κ. Πέρκα απάντησε πως η διεθνής κοινότητα, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει θεσπίσει αξίες, κανόνες και ένα σύστημα δικαίου, τα οποία η αριστερά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται. Τόνισε πως η ιστορία θα κρίνει αυστηρά όσους επιλέγουν να σιωπούν μπροστά σε εγκλήματα κατά αμάχων, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις στη Γάζα ως γενοκτονία.

Επιπλέον, έθεσε τον προβληματισμό κατά πόσο συνάδει με το εθνικό συμφέρον η υποστήριξη ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταλήγουν σε δολοφονίες αμάχων.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα παρενέβη εκτός μικροφώνου, με αποτέλεσμα ο κ. Γεωργιάδης να ζητήσει από το προεδρείο τη διαγραφή της παρέμβασής της από τα πρακτικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026
Πολιτική

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά
Ειδήσεις

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία
Ειδήσεις

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων
Ειδήσεις

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ
Ειδήσεις

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ