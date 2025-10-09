ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026
Πολιτική
15:45 - 09 Οκτ 2025

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Reporter.gr Newsroom
Κατατέθηκε σήμερα 9/10 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει για έκτο συνεχόμενο έτος να υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από 249,6 δισ. ευρώ σε 260,9 δισ. ευρώ, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008.

«Η Ελλάδα αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι «η αναγνώριση αυτή από τους διεθνείς θεσμούς είναι αποτέλεσμα υπευθυνότητας και μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού».

Παράλληλα, σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ
  • Μηδενισμό φόρου για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνες οικογένειες
  • Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% από το 2026 και πλήρη απαλλαγή για μικρούς οικισμούς από το 2027
  • Ειδική έκπτωση 30% για ηλεκτρονικές δαπάνες σε συγκεκριμένους επαγγελματίες
  • Μείωση φορολογίας εφημεριών για γιατρούς
  • Ενίσχυση κτηνοτροφίας και σχολικών γευμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ακόμη εντατικοποίηση των ελέγχων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με αυστηρές ποινές για παραβάτες και στενή συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την ΕΛ.ΑΣ. και τις ΔΑΟΚ. Παράλληλα, προχωρά η δεύτερη φάση αποζημιώσεων για τις απώλειες ζώων και η στήριξη των κτηνοτρόφων με πληρωμές για αγορά ζωοτροφών.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», ανακοινώθηκε διπλασιασμός των σχολείων που συμμετέχουν, με 231.000 μερίδες να διανέμονται καθημερινά.

Αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και θετικά σχόλια από το εξωτερικό

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, ο οίκος FTSE Russell αναβάθμισε την ελληνική κεφαλαιαγορά στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών, κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια.

Στα συν, όπως συμπλήρωσε, και τα θετικά σχόλια έκανε και ο διοικητής της Bundesbank, Ιωακείμ Νάγκελ, ο οποίος επισήμανε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τη «θεαματική βελτίωση» στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%.

Με τα νέα δεδομένα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας επενδύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικά μέτρα. Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «η Ελλάδα προχωρά με σταθερά βήματα σε μια πορεία οικονομικής αυτοπεποίθησης, μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής συνοχής».

