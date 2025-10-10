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Ο Φρύντνες απαντά στις πιέσεις για Τραμπ: Το Νόμπελ δεν καθορίζεται από εκστρατείες
Ειδήσεις
13:39 - 10 Οκτ 2025

Ο Φρύντνες απαντά στις πιέσεις για Τραμπ: Το Νόμπελ δεν καθορίζεται από εκστρατείες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε φέτος να κερδίσει το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε φέτος στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες ρωτήθηκε για την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδροςτην πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος και μέλη της διεθνούς κοινότητας για το Νόμπελ καθώς και το εάν η επιτροπή επηρεάστηκε από αυτή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Ο κ. Φρύντνες απάντησε πως «στη μακρά ιστορία» του Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει κάθε χρόνο χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους σχετικά με την ειρήνη, σημειώνοντας πως η απόφαση λαμβάνεται σε μια αίθουσα «γεμάτη θάρρος και ακεραιότητα».

«Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε.

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