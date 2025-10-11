ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Αίγυπτο η επόμενη ημέρα της Γάζας: Ο Τραμπ συγκαλεί Σύνοδο Κορυφής με Άραβες και Ευρωπαίους ηγέτες
Ειδήσεις
10:09 - 11 Οκτ 2025

Στην Αίγυπτο η επόμενη ημέρα της Γάζας: Ο Τραμπ συγκαλεί Σύνοδο Κορυφής με Άραβες και Ευρωπαίους ηγέτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Της επιβεβαίωσης της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή θα ηγηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο μετά την επίτευξη 72ωρης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στόχος, η χάραξη του οδικού χάρτη για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά σταθερότητα και βιώσιμη λύση.

Η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, υπό την προεδρία του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, καθώς και περιφερειακές δυνάμεις όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Ινδονησία. Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιη η συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει και το εύρος των αποφάσεων.

Πριν τη Σύνοδο, ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Τελ Αβίβ και θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, ενώ θα έχει και συνάντηση με οικογένειες ομήρων. Η επίσκεψή του συνοδεύεται από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ.

Επισφράγιση της εκεχειρίας και δύσκολη επόμενη μέρα

Η επίτευξη εκεχειρίας θεωρείται κομβικό βήμα προς την αποκλιμάκωση, ωστόσο η μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας αποτελεί πρόκληση. Ο Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, υπογράμμισε ότι «δεν είναι εφικτό να επιστρέψουν όλοι οι νεκροί όμηροι», ενώ οι εικόνες των εκτοπισμένων Παλαιστινίων που επιστρέφουν στα ερείπια της Γάζας κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η ανταλλαγή ομήρων, με την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, θεωρείται κρίσιμη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη απτή συνεργασία των δύο πλευρών μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Ουάσιγκτον αναμένεται να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου για τη Γάζα, με τη δημιουργία πολιτικο-στρατιωτικού κέντρου επιχειρήσεων στο Ισραήλ. Ήδη, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν μεταβεί στη χώρα, προκειμένου να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η αμερικανική στρατηγική στοχεύει όχι μόνο στην ανασυγκρότηση της Γάζας αλλά και στη σταθεροποίηση της περιοχής, με την πρόβλεψη δημιουργίας ενός μηχανισμού ασφαλείας που θα αποτρέψει νέα αναζωπύρωση της βίας.

Αν και η επίτευξη πλήρους ειρήνης παραμένει μακρινός στόχος, η Σύνοδος της Αιγύπτου ενδέχεται να αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, το πρώτο βήμα προς μια διαρκή λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα, με τη διεθνή νομιμοποίηση να είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 10:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κίνα «ποντάρει» στο ράλι του χρυσού για να αποδυναμώσει το δολάριο
Ειδήσεις

Η Κίνα «ποντάρει» στο ράλι του χρυσού για να αποδυναμώσει το δολάριο

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 100% στα κινέζικα προϊόντα
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 100% στα κινέζικα προϊόντα

Στον Λεκορνί έδωσε ξανά τα «κλειδιά» ο Μακρόν
Ειδήσεις

Στον Λεκορνί έδωσε ξανά τα «κλειδιά» ο Μακρόν

Wall Street: Sell off μετά τις απειλές Τραμπ στην Κίνα – «Εξανεμίστηκε» $1,5 τρισ.
Χρηματιστήρια

Wall Street: Sell off μετά τις απειλές Τραμπ στην Κίνα – «Εξανεμίστηκε» $1,5 τρισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε
Ειδήσεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα
Ειδήσεις

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ