Στην Αίγυπτο η επόμενη ημέρα της Γάζας: Ο Τραμπ συγκαλεί Σύνοδο Κορυφής με Άραβες και Ευρωπαίους ηγέτες

Της επιβεβαίωσης της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή θα ηγηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο μετά την επίτευξη 72ωρης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στόχος, η χάραξη του οδικού χάρτη για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά σταθερότητα και βιώσιμη λύση.

Η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, υπό την προεδρία του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, καθώς και περιφερειακές δυνάμεις όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Ινδονησία. Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιη η συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει και το εύρος των αποφάσεων.

Πριν τη Σύνοδο, ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Τελ Αβίβ και θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, ενώ θα έχει και συνάντηση με οικογένειες ομήρων. Η επίσκεψή του συνοδεύεται από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την Ιερουσαλήμ.

Επισφράγιση της εκεχειρίας και δύσκολη επόμενη μέρα

Η επίτευξη εκεχειρίας θεωρείται κομβικό βήμα προς την αποκλιμάκωση, ωστόσο η μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας αποτελεί πρόκληση. Ο Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, υπογράμμισε ότι «δεν είναι εφικτό να επιστρέψουν όλοι οι νεκροί όμηροι», ενώ οι εικόνες των εκτοπισμένων Παλαιστινίων που επιστρέφουν στα ερείπια της Γάζας κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η ανταλλαγή ομήρων, με την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, θεωρείται κρίσιμη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη απτή συνεργασία των δύο πλευρών μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Ουάσιγκτον αναμένεται να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου για τη Γάζα, με τη δημιουργία πολιτικο-στρατιωτικού κέντρου επιχειρήσεων στο Ισραήλ. Ήδη, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν μεταβεί στη χώρα, προκειμένου να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η αμερικανική στρατηγική στοχεύει όχι μόνο στην ανασυγκρότηση της Γάζας αλλά και στη σταθεροποίηση της περιοχής, με την πρόβλεψη δημιουργίας ενός μηχανισμού ασφαλείας που θα αποτρέψει νέα αναζωπύρωση της βίας.

Αν και η επίτευξη πλήρους ειρήνης παραμένει μακρινός στόχος, η Σύνοδος της Αιγύπτου ενδέχεται να αποτελέσει ιστορικό ορόσημο, το πρώτο βήμα προς μια διαρκή λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα, με τη διεθνή νομιμοποίηση να είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.