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Κοινή δήλωση ευρωβουλευτών της ΝΔ για αναφορές σε «κατεχόμενα» και «τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Πολιτική
17:12 - 13 Οκτ 2025

Κοινή δήλωση ευρωβουλευτών της ΝΔ για αναφορές σε «κατεχόμενα» και «τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινή τους δήλωση οι ευρωβουλευτές της ΝΔ αναφέρουν ότι ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και άλλων ευρωβουλευτών, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) απέσυραν αναφορά που χαρακτήριζε τα κατεχόμενα ως “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Όπως τονίζουν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, οι δύο οργανισμοί ζήτησαν συγγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες και τους χάρτες που περιείχαν αναφορές στο παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ τόνισαν, ακόμη, ότι η αναφορά αντίκειται στις πάγιες θέσεις και αποφάσεις της ΕΕ, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

Πιο αναλυτικά αναφέρουν: «Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ.

Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον».

Εχθές, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης με ανάρτηση του είχε αναφέρει ότι ανέδειξε το θέμα της έκθεσης με κατάθεση κατεπείγουσας ερώτησής προς την Κάγια Κάλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης. Στη μελέτη γινόταν αναφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και αναγνωρίζε σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ, με επακόλουθο η έκθεση να κατέβει από την ιστοσελίδα του οργανισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 17:18
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