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Τσαβδαρίδης: Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης στο Βιομηχανικό Πάρκο της Πάτρας
Πολιτική
16:58 - 15 Οκτ 2025

Τσαβδαρίδης: Επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης στο Βιομηχανικό Πάρκο της Πάτρας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή των Πατρών, έναν κρίσιμο πνεύμονα ανάπτυξης για την Αχαΐα και συνολικά την Ελλάδα. Είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τις παραγωγικές μονάδες εντός του βιομηχανικού πάρκου, να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους και να ελέγξει την πορεία των έργων που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση των υποδομών του Πάρκου.

Τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως εκφράζεται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι η δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων Επιχειρηματικών Πάρκων με ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες, δίκαιους κανόνες και κίνητρα επενδύσεων, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στον ν. 4982/2022, υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος εκσυγχρόνισε ριζικά το κατακερματισμένο προηγούμενο πλαίσιο, διευκολύνοντας τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, 27 Επιχειρηματικά Πάρκα έχουν υπαχθεί στο νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο και ένα από αυτά είναι και το Βιομηχανικό Πάρκο Πατρών. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά την πορεία ανάπτυξης της περιοχής, προωθώντας πολιτικές και μέτρα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προάγουν την καινοτομία στον παραγωγικό τομέα.

Σημαντικός σταθμός της επίσκεψης του Υφυπουργού στο Βιομηχανικό Πάρκο της Πάτρας ήταν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που λειτουργεί εντός του Πάρκου όπου είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής, να συνομιλήσει με τον Διοικητή της Υπηρεσίας και το προσωπικό και να ενημερωθεί για τα μέτρα πυρασφάλειας και το σχέδιο πυρόσβεσης που έχει καταρτιστεί για την προστασία των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του συνομίλησε και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ), κ. Μπάρλο, εστιάζοντας στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας της περιοχής με καινοτόμες λύσεις, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα και βελτίωση των υποδομών.

Ο Υφυπουργός ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συνεργασία και τόνισε ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς ενεργειών που θα προωθήσουν τη δυναμική ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής της Πάτρας που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας και σύμμαχο στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης.

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