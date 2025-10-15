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Μητσοτάκης από το Αττικόν: Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού
Πολιτική
13:22 - 15 Οκτ 2025

Μητσοτάκης από το Αττικόν: Το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού

Reporter.gr Newsroom
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Επίσκεψη στο Αττικό Νοσοκομείο πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, για τα εγκαίνια του Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου, ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου "Αττικόν", τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», προσέθεσε.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού, ενώ αναφερόμενος στην αξιολόγηση του έργου, ο υπουργός τόνισε ότι «η καλύτερη αξιολόγηση δεν είναι αυτά που λέμε εμείς, αλλά όσα βιώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εικόνα του ΕΣΥ είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που ορισμένοι επιμένουν να παρουσιάζουν».

Νωρίτερα, στο νοσοκομείο είχαν σημειωθεί μικρής έκτασης επεισόδια όταν οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας και τους απώθησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 15:22
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