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Μιχαηλίδου: Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης
Πολιτική
12:09 - 16 Οκτ 2025

Μιχαηλίδου: Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης

Reporter.gr Newsroom
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Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για φορείς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία διευρύνεται μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας, της αυτονομίας και της επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία, τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το ΥΚΟΙΣΟ αποφάσισε να παρατείνει έως τις 25 Οκτωβρίου τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για την επιλογή Δικαιούχων Φορέων που θα συμμετάσχουν στη λειτουργία των Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης απευθύνεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), τις οργανώσεις μέλη της, τις οργανώσεις μέλη αυτών, καθώς και στους φορείς που είναι πιστοποιημένοι να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.

«Αυτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μία ανοιχτή πρόσκληση εξοικείωσης με τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής, μία εκδήλωση συμπεριληπτική από τη βάση της και το ενδιαφέρον μας είναι έμπρακτο, υλοποιήσιμο και διαρκές», σημείωσε η κα Μιχαηλίδου.

Σημειώνεται ότι οι φορείς θα λάβουν όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, καθώς και την τεχνική υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης διαρκεί 80 ώρες για τα άτομα με αναπηρία και θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης μαθήματα σε 80 Κόμβους, σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), σε χώρους της Ε.Σ.Α.με.Α. και των παραρτημάτων της, σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που αποτελούν φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.με.Α., καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://empower.gov.gr/) ορίζεται η 25/10/2025 και ώρα 12:00 μμ.

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