Γερουλάνος: Η ελληνική αγροτική παραγωγή μαραζώνει ενώ θα έπρεπε να απογειώνεται

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, αναφέρθηκε στη Βουλή στην καταστροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, η οποία θα έπρεπε να απογειώνεται, αλλά και στις χωρίς καμία ενσυναίσθηση δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τα θύματα των Τεμπών, κατά τη διάρκεια επίκαιρης επερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την κρίση στον αγροτικό τομέα.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, κ. Φεύγα, ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε: «Τα λόγια του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Φεύγα προσέβαλαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Διότι αν ο Άγνωστος Στρατιώτης μας θυμίζει όλους εκείνους που έπεσαν για την Πατρίδα, τα ονόματα στην Πλατεία Συντάγματος, αυτά στα οποία ο κ. Μητσοτάκης, με κάμερες, έσκυψε το κεφάλι μας θυμίζουν όλους εκείνους που το πολιτικό σύστημα, εγκατέλειψε στη μοίρα τους… Διότι αυτά τα ονόματα είναι εκεί για να μην ξεχάσουμε τι σημαίνει κάθε σύμβαση που δεν υλοποιείται, κάθε σταθμάρχης που μπαίνει στη λάθος θέση, κάθε φορά που η ηγεσία αγνοεί προειδοποιήσεις ειδικών, κάθε μπάζωμα που μας στερεί την δυνατότητα να μάθουμε από τα λάθη μας. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται από την υπενθύμιση. Αλλά αυτή η υπενθύμιση είναι ο μόνος τρόπος αλλάξουμε τον τρόπο που ασκούμε εξουσία. Αν δεν το καταλαβαίνει ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, δύο λέξεις περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη: «Φεύγα, φύγε»».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο κ. Γερουλάνος σχολίασε τα σενάρια παραίτησής του λέγοντας: «Υπερβολικός δημοσιογραφικός ζήλος χθες σας είχε παραιτημένο. Θα εξομολογηθώ όμως, ότι, η πρώτη μου αντίδραση όταν έμαθα τα fake news ήταν η εξής: «Δεν τον αδικώ». Είναι δράμα να ξέρεις ότι θα σταυρωθείς. Αλλά είναι δράμα διπλό να γνωρίζεις ότι θα σταυρωθείς στον σταυρό που σου ετοίμασε ο κ. Αυγενάκης».

Για την ελληνική παραγωγή, τόνισε: «Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα απογειωθεί η ελληνική παραγωγή, την βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται. Μέρα με τη μέρα».

Ο κ. Γερουλάνος αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής και την ιστορία επιτυχίας έξι ελληνικών προϊόντων – φέτα, γιαούρτι, λάδι, ελιές, ψάρι και κρασί – που έχουν φτάσει στα καλύτερα εστιατόρια και ράφια του κόσμου. Πρόσθεσε ότι στόχος πρέπει να είναι η διεθνής προώθηση περισσότερων ελληνικών προϊόντων, ώστε κάθε αγρότης, κτηνοτρόφος και παραγωγός να γίνει μέρος της ανάπτυξης του ελληνικού διατροφικού τομέα, ενισχύοντας τη διατροφική αυτονομία και αυξάνοντας τις εξαγωγές.

Σχολίασε, επίσης, την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας: «Αντ’ αυτών συζητάμε για σκάνδαλα, πρόστιμα, εγκατάλειψη, καταστροφή. Τραγωδία με τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καιρό τώρα. Η κτηνοτροφία σε οριακό σημείο. Πάνω από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς. Η Θεσσαλία σε απόγνωση. Στα χωράφια, οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια συχνά σταματάνε τη συγκομιδή. Τα δάνεια θερίζουν. Οι ελληνοποιήσεις καταστρέφουν την αξία και την φήμη της Ελληνικής παραγωγής. Και το κόστος παραγωγής παραμένει για όλους στα ύψη, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να παράγουν δική τους ενέργεια για την άρδευση των χωραφιών τους. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο ‘20-’24 το γεωργικό εισόδημα μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 8,14%, όταν στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,86%».

Ακόμα, ασκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση: «Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι αυτή η Κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μόνο πράγμα όσον αφορά τον αγροτικό τομέα: τον έλεγχο του συστήματος επιδοτήσεων. Γιατί τέτοια απαξία; Γιατί τέτοια απάθεια στην απίστευτη αξία που μπορεί να αποκτήσει η αγροτική παραγωγή; Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έβλεπαν τον παραγωγό μόνο ως κομματικό πελάτη. Είναι ότι, για το Μαξίμου, η αγροτική παραγωγή αποτελεί μονάχα το 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Και ο κ. Μητσοτάκης απαξιοί να ασχοληθεί με μεγέθη που θεωρεί ασήμαντα. Πλην όμως, ενώ αποτελεί το 4% του ΑΕΠ, η αγροτική παραγωγή ενισχύει το εισόδημα του 10% του Ελληνικού πληθυσμού».

Ολοκλήρωσε λέγοντας: «Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς βλέπουμε την αγροτική πολιτική ως το βασικό μοχλό ανάπτυξης για να σταματήσουμε την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας. Βλέπουμε τεράστια αξία και δυναμική ισχυροποίησης της αυτονομίας της χώρας, μεγέθυνσης των εξαγωγών μας. Με το σχέδιό μας, που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, απαντάμε στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, κάθε παραγωγού. Και καθιστούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση στρατηγική προτεραιότητα για την επόμενη Κυβέρνηση της χώρας. Γιατί η προστασία και αναγέννηση της αγροτιάς και της ελληνικής περιφέρειας είναι βασική αποστολή της επόμενης Κυβέρνησης της χώρας. Και για την αγροτιά, αυτή πρέπει να είναι μια Κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος».