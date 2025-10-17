Ζαχαράκη: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – Προτεραιότητα η κάλυψη κενών και η στέγαση εκπαιδευτικών

Το μήνυμα ότι υλοποιείται «σοβαρό έργο στην Παιδεία, τη σχολική κοινότητα και πάντα –όπως ανέφερε– σε συνεργασία όχι μόνο με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς», έστειλε από το Ρέθυμνο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός επισκέφθηκε το Ρέθυμνο το πρωί και βρέθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 16ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού. Εκεί ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας, αλλά και για τις παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, η κ. Ζαχαράκη είχε συνάντηση με το μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομο, με αντικείμενο τις δράσεις της μητρόπολης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και τα προγράμματα επιμόρφωσης γονέων.

Η υπουργός συνομίλησε, επίσης, με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έθεσαν ζητήματα υποστελέχωσης και έλλειψης στέγης, καθώς –όπως είπαν– η ανεύρεση κατοικίας για νεοδιόριστους και αναπληρωτές στο Ρέθυμνο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ακολούθησε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με τη συμμετοχή των δημάρχων του νομού, όπου τέθηκαν θέματα στελέχωσης, αναβάθμισης και ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων, αλλά και ανάγκης για παρεμβάσεις σε σχολεία με προβλήματα στατικότητας.

«Η επίσκεψή μου στο Ρέθυμνο ήταν πυκνή και ουσιαστική. Αφορούσε στην κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σαφή δέσμευση μου ότι σύντομα θα επισκεφθούμε και θα ασχοληθούμε και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», δήλωσε η υπουργός, τονίζοντας τη σημασία των προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης» και «Μαριέττα Γιαννάκου» για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανέφερε: «Θα καλύψουμε τις ανάγκες, υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός και αντιμετώπιση των αιτημάτων, ζητημάτων και προβλημάτων», επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά επιτεύχθηκαν σημαντικά βήματα, όπως η ίδρυση περισσότερων τμημάτων ένταξης από ποτέ. «Από το 2019 έχουν διοριστεί στο Ρέθυμνο περίπου 900 εκπαιδευτικοί, ενώ φέτος προσλήφθηκαν 620 αναπληρωτές», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός τόνισε πως υπάρχει σχεδιασμός ώστε τα κενά, ιδιαίτερα στα ολοήμερα σχολεία, να καλυφθούν άμεσα και πως «επιδίωξή μας είναι να τρέξει από νωρίτερα, τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, η διαδικασία για τις τοποθετήσεις». Ανέφερε, επίσης, ότι διατέθηκαν πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

«Δεσμεύομαι μαζί με τα στελέχη της εκπαίδευσης και τη δύναμη των εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων και κάθε δασκάλου και καθηγητή, να προσπαθήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι ως προς τον προγραμματισμό όλων των προσλήψεων και των διορισμών – και επιδιώκουμε το 2026 οι προσλήψεις να γίνουν σε μικρότερο χρόνο», πρόσθεσε η κ. Ζαχαράκη.

Για το ζήτημα στέγασης των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε «ένα τμήμα των κατοικιών από χώρους πρώην στρατοπέδων να παραχωρηθεί σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς».

Αναφορικά με τα πανεπιστήμια του Ρεθύμνου, επισήμανε πως «τρέχουν έργα 12 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων» και αναφέρθηκε στο μεγάλο ΣΔΙΤ που περιλαμβάνει τη δημιουργία 1.800 φοιτητικών διαμερισμάτων σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Παράλληλα, υπενθύμισε τον διπλασιασμό του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, που «αν δύο φοιτητές συγκατοικούν, φτάνει συνολικά στα 5.000 ευρώ».

Για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ετησίως και επιπλέον 50 εκατομμύρια από το Υπουργείο Υποδομών, ώστε «να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις όπου υπάρχουν ανάγκες».

Αναφερόμενη στη σχολική βία, σημείωσε πως στο Ρέθυμνο «το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλό» και τόνισε τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας και οικογένειας. «Έχουμε εργαλεία όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διασυνδεδεμένες ομάδες με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και συνεργασίες με πανεπιστήμια», είπε, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο της βίας σε μικρότερες ηλικίες και ειδικά στα κορίτσια χρειάζεται περαιτέρω προσοχή.

Τέλος, η υπουργός θα παραστεί μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και το δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, στα εγκαίνια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου Μυλοποτάμου.