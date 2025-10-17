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ΣΥΡΙΖΑ: Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Φεύγας είναι να φύγει
Πολιτική
17:45 - 17 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Φεύγας είναι να φύγει

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού Βασίλη Φεύγα, με αφορμή δήλωσή του στο Action 24, όπου, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, είπε ότι «τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα».

Το κόμμα χαρακτήρισε τη δήλωση «προσβλητική και ανάλγητη», τονίζοντας ότι αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της προσπάθειας συγκάλυψης του δυστυχήματος και της προσβολής της μνήμης των θυμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η ΝΔ και η κυβέρνηση «μπαζώνουν την αλήθεια και αποσιωπούν ευθύνες», ενώ καταγγέλλει «τοξικές συμπεριφορές» μετά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Όπως σχολιάζει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Φεύγας, προσπαθώντας να αποδοκιμάσει τις κινητοποιήσεις, όπως αυτές των γονέων των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, υποστήριξε ότι «τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα».

«Πρόκειται για μία ακόμη επηρμένη, προσβλητική και ανάλγητη δήλωση από κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτό το έγκλημα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπενθυμίζουμε όμως στον κ. Φεύγα», συνεχίζει η ανακοίνωση, «ότι οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς 57 νεκρών αλλά και οι επιζώντες του δυστυχήματος αναρωτιούνται για ποιον και γιατί "έπεσαν" οι δικοί τους άνθρωποι. Και είναι το δικό του κόμμα, η δική του κυβέρνηση και ο δικός του πρωθυπουργός που ενορχηστρώνουν τη συγκάλυψη, μπαζώνουν την αλήθεια, αποσιωπούν ευθύνες και, παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών».

Το κόμμα επισημαίνει ότι η δήλωση του κ. Φεύγα εντάσσεται σε μια «σειρά από ακραίες και τοξικές συμπεριφορές» της Νέας Δημοκρατίας, μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως αυτή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και σε αιχμές περί «διαγραφής» των ονομάτων των 57 θυμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει λέγοντας: «Θα έδειχνε ευθιξία αν ο Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ. Αλλά πώς να φύγει, όταν έχουν όλοι – σχεδόν – με τις γνωστές εξαιρέσεις, αυτές τις απόψεις».

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