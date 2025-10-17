Κυρανάκης: Σταδιακή αντικατάσταση των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία

Σταδιακή θα είναι η απόσυρση των τρόλεϊ στην Αθήνα, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους φορολογούμενους και τη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι το κόστος λειτουργίας του σημερινού στόλου τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. «Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ο σημερινός στόλος των τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, το ελληνικό κράτος, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 2,5 ευρώ», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Ο κ. Κυρανάκης διευκρίνισε ότι η αποψίλωση του στόλου θα γίνει σταδιακά, χωρίς να επηρεαστούν κρίσιμες γραμμές, όπως η Συγγρού, η Κηφισίας και η Πειραιώς. «Δεν έχουμε πει ότι θα έχουμε πλήρη αποψίλωση των γραμμών τρόλεϊ από τον στόλο. Θα μείνουν για κάποια χρόνια αυτά που έχουν χρόνο ζωής και θα πυκνώσουν σε δρομολογιακές γραμμές, οι οποίες θα είναι σε ευθείες, και τα υπόλοιπα δρομολόγια θα αντικατασταθούν με περισσότερα λεωφορεία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί θα επιτρέψουν την αγορά περισσότερων ηλεκτρικών λεωφορείων σε σχέση με τα νέα τρόλεϊ. «Από τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούμε για κάθε δύο νέας γενιάς τρόλεϊ να αγοράζουμε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, άρα το κόστος των φορολογουμένων είναι χαμηλότερο», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις θέσεις εργασίας, ο αναπληρωτής υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση. «Το σύνολο των εργαζομένων θα απορροφηθεί από τον ΟΣΥ και παράλληλα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση για προσλήψεις με αυξημένες αποδοχές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις συνδικαλιστικών σωματείων, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι έχει γίνει διαβούλευση, αφήνοντας αιχμές για πιθανή προώθηση συμφερόντων συγκεκριμένων κατασκευαστών οχημάτων. «Αυτά που μου λένε διάφορα σωματεία, τα ίδια ακριβώς τα βλέπω και σε προσπέκτους συγκεκριμένου κατασκευαστή οχημάτων», σχολίασε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε καλύτερες συγκοινωνίες για τους πολίτες, με περισσότερα, πυκνότερα και φθηνότερα δρομολόγια, λιγότερη αναμονή στις στάσεις και καθαρότερα οχήματα. «Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερα δρομολόγια», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός.