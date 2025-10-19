Χρηστίδης: Ο πρωθυπουργός του 13ώρου δέχεται... συγχαρητήρια από όλο τον πλανήτη

«Ο πρωθυπουργός του 13ώρου δέχεται συγχαρητήρια από όλο τον πλανήτη για το νέο νόμο του», γράφει σαρκαστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Μέσα ενημέρωσης όπως η Zimbabwe star και το ινδικό τηλεοπτικό κανάλι DDI έως το Reuters και την Guardian κάνουν εκτενείς αναφορές σε μια ακόμα επιτυχία του κ. Μητσοτάκη.», αναφέρει ο κ. Χρηστίδης παραπέμποντας σε άρθρα από τα διεθνή Μέσα που γράφουν για την απεργία που πραγματοποιήθηκε ενόψει της ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου.

«Μια γενική απεργία έχει παραλύσει την Ελλάδα, καθώς τα συνδικάτα εντείνουν τις βιομηχανικές κινητοποιήσεις κατά των εργασιακών νόμων που εισάγουν την 13ωρη εργάσιμη ημέρα σε μια χώρα που ήδη έχει κάποιες από τις μεγαλύτερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη», γράφει χαρακτηριστικά άρθρο του Guardian, το οποίο παραπέμπει ο κ. Χρηστίδης.

«Η 24ωρη απεργία προκάλεσε μαζικές διακοπές στις υπηρεσίες σε όλη τη χώρα την Τετάρτη, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σταμάτησαν την εργασία τους και βγήκαν στους δρόμους.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τα συστήματα μεταφορών σταμάτησαν, ενώ το προσωπικό των νοσοκομείων, οι δάσκαλοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι σταμάτησαν τη δουλειά τους. Οι θάλασσες γύρω από την ελληνική πρωτεύουσα ήταν ελεύθερες από πλοία, καθώς τα πληρώματα, ακολουθώντας τις εκκλήσεις των συνδικάτων, κρατούσαν τα φέρρυ στα λιμάνια.», συνεχίζει το ίδιο άρθρο.

Στον ίδιο τόνο είναι και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ στα οποία αναφέρεται ο κ. Χρηστίδης, ο οποίος κλείνοντας την ανάρτησή του γράφει στον ίδιο σαρκαστικό τόνο: «Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά.»