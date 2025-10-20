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Χρυσοχοΐδης: Σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Ώρα για νομοθετική ρύθμιση και τάξη
Πολιτική
15:23 - 20 Οκτ 2025

Χρυσοχοΐδης: Σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Ώρα για νομοθετική ρύθμιση και τάξη

Reporter.gr Newsroom
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Τοποθέτηση σε δύο σημαντικά ζητήματα, τη διαχείριση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της ιερότητας του Μνημείου, απορρίπτοντας την έντονη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από τις διαμαρτυρίες στον συγκεκριμένο χώρο.

«Άνοιξε μια συζήτηση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν πράγματα που είναι ιερά. Η Ακρόπολη, οι εκκλησίες, το Μνημείο των Πεσόντων. Αυτά υπήρχαν πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διαχείριση τέτοιων συμβόλων πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα.

Η πρόταση για μεταφορά της ευθύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε την ανάγκη θεσμικής αλλαγής στη διαχείριση του Μνημείου, προτείνοντας να περιέλθει η ευθύνη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ένας θεσμός που παραδοσιακά προστατεύει τα εθνικά σύμβολα.

«Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραλάβουν το Μνημείο οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ο στρατός είναι μια συντεταγμένη δύναμη, με τον ανάλογο σεβασμό και πειθαρχία για ένα τέτοιο χώρο. Η αστυνομία δεν θα αλλάξει ρόλο, απλώς θα υπάρξει μια καλύτερη τάξη, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη», δήλωσε.

Για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών: «Κανείς δεν πάει να τα σβήσει»

Αναφορικά με τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που γράφτηκαν μπροστά στο Μνημείο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν πάει να τα σβήσει» και ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την Πολιτεία να προχωρήσει σε κινήσεις που θα προκαλούσαν νέο γύρο εντάσεων.

«Γιατί να τα σβήσει κανείς; Γιατί ανοίγουμε πολέμους και διαμάχες χωρίς λόγο;», είπε, σημειώνοντας ωστόσο πως πρέπει να μπει ένα πλαίσιο ώστε να αποφεύγονται δραστηριότητες που προσβάλλουν τον συμβολισμό του χώρου.

Έμφαση στην Οδική Ασφάλεια - Ενίσχυση της Τροχαίας Αττικής

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι καταγράφεται μείωση στα θανατηφόρα τροχαία στο πρώτο δεκάμηνο του 2025. Τόνισε ότι η βελτίωση της εικόνας οφείλεται τόσο στην εντατική δράση της Τροχαίας όσο και σε αλλαγές που σχετίζονται με την οδηγική συμπεριφορά.

«Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από την Τροχαία. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία, να αναπτύξουμε μια διαφορετική οδηγική κουλτούρα», τόνισε.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ενίσχυση της ειδικής υπηρεσίας της Τροχαίας (ΟΕΠΤΑ) με 100 νέους αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 80 θα είναι γυναίκες, με βασική αποστολή την εντατικοποίηση των ελέγχων κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, με έμφαση σε αλκοτέστ και χρήση κράνους.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε και στη βαρύτερη τιμωρία της υποτροπής σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: «Στην πρώτη παράβαση υπάρχει ένα πρόστιμο, στη δεύτερη όμως είναι πολύ πιο αυστηρό», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις.

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ατομικής αλλά και εθνικής ευθύνης σε θέματα σεβασμού των δημόσιων χώρων και της προστασίας της ζωής: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι σύμβολο ενότητας, πάνω από ιδεολογίες και πολιτικές τοποθετήσεις. Οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε. Όπως οφείλουμε να σεβόμαστε και τη ζωή στον δρόμο».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 15:25
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