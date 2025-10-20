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Τσουκαλάς: Βγήκε πάλι παγανιά ο Μαρινάκης στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας
Πολιτική
15:22 - 20 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Βγήκε πάλι παγανιά ο Μαρινάκης στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς τη Δευτέρα (20/10).

«Με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών», σημείωσε ακόμη ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολίασε, δε, πως η κυβέρνηση «ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε, ακόμη, ότι σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο ο κ. Μαρινάκης «απέφυγε να απαντήσει στις χθεσινές μας επισημάνσεις ομολογώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου».

Σημείωσε ότι «επέμεινε όμως στα fake news του Υπουργείου Εργασίας που αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος για τον ανακριβή ισχυρισμό της κυρίας Κεραμέως περί κλαδικής σύμβασης που ”προβλέπει” 13ωρο και εξαήμερο, παρά τη διάψευση τόσο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας όσο και από το ίδιο το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, που αναφέρεται ρητά σε ωράριο 39 ωρών την εβδομάδα, δηλαδή όχι μόνο σε παραπάνω ώρες αλλά και σε λιγότερες από το νόμιμο ωράριο».

«Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όριο στο ψέμα», σχολίασε καταληκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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