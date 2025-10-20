ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθνικό Λαχείο: Στην Καβάλα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:51 - 20 Οκτ 2025

Εθνικό Λαχείο: Στην Καβάλα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αξέχαστος θα μείνει ο αριθμός 81420 σε έναν υπερτυχερό κάτοικο της Καβάλας, καθώς αποτελεί το νούμερο του Μεγάλου Λαχνού που μοίρασε 1 εκατ. ευρώ, στην τελευταία κλήρωση της 270ης έκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Ο μεγάλος νικητής είχε προμηθευτεί τους τυχερούς λαχνούς του από τον Νίκο Ηλιάδη, λαχειοπώλη της περιοχής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα τύχη σε έναν από τους τακτικούς πελάτες μου, ο οποίος προμηθεύεται εδώ και χρόνια τον ίδιο αριθμό στο Εθνικό Λαχείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε λίγα λεπτά, κερδίζοντας 1 εκατ. ευρώ», τονίζει ο κ. Ηλιάδης.

opap-1_a9689.JPG

«Το Εθνικό Λαχείο είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι με μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα, που έχει το δικό του πιστό κοινό. Για εμάς, τους λαχειοπώλες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπεις τα χαμογέλα ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων συνειδητοποιούν πως μόλις κέρδισαν. Πλέον, τα συνολικά κέρδη των τυχερών που έχουν προμηθευτεί τους λαχνούς τους από εμένα, ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ», συμπληρώνει.

Πώς παίζεται

Σε κάθε μια από τις τέσσερις εκδόσεις του έτους, πραγματοποιούνται πέντε διαδοχικές κληρώσεις, με πολλά ενδιάμεσα έπαθλα να περιμένουν τους νικητές. Σε όλες τις υπο-κληρώσεις αναδεικνύονται ένας ή περισσότεροι τυχεροί αριθμοί.

«Κάθε αριθμός που κληρώνεται βγαίνει από το παιχνίδι αυξάνοντας τις πιθανότητες των λαχνών που απομένουν μέχρι και την τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης, στην οποία και κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός του 1 εκατ. ευρώ. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον δικό τους προσωπικό αριθμό και να τον ακολουθήσουν για όσες εκδόσεις επιθυμούν. Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 ευρώ, ενώ το κόστος του κάθε τεμαχίου γραμματίου ανέρχεται στα 4 ευρώ», υπογραμμίζει ο κ. Ηλιάδης.

opap-2_defb9.JPG

Οι ανανεώσεις

Αν μετά το πέρας μιας κλήρωσης δεν κληρωθεί ο αριθμός του παίκτη ή η χιλιάδα στην οποία ανήκει, ο παίκτης συνεχίζει στο παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό. Προμηθεύεται το λαχείο της επόμενης κλήρωσης, το αργότερο μια μέρα πριν από αυτή.

Έτσι, καθένας μπορεί με πέντε ανανεώσεις, να συμμετάσχει σε ακόμα περισσότερες κληρώσεις για ενδιάμεσα κέρδη πριν τη μεγάλη κλήρωση του Μεγάλου Λαχνού.

Τα κέρδη

Το έπαθλο του Μεγάλου Λαχνού ύψους 1.000.000 ευρώ κληρώνεται την τελευταία ημέρα της Ε’ κλήρωσης, ενώ τα κέρδη των πρώτων λαχνών κάθε κλήρωσης κυμαίνονται από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ.

Ο κ. Ηλιάδης εξηγεί: «Τα κέρδη των μεσαίων λαχνών κυμαίνονται μεταξύ 300 και 5.000 ευρώ. Επιπλέον, στην τελευταία ημέρα της πέμπτης κλήρωσης κάθε έκδοσης όλοι οι λήγοντες κερδίζουν, ανάλογα με τον λήγοντα του Πρώτου Λαχνού. Από 40 ευρώ θα κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό αντίστοιχο με αυτόν του Μεγάλου Λαχνού και από 20 ευρώ όλοι οι υπόλοιποι».

opap-3_4ca46.JPG

Το πρόγραμμα της 271ης έκδοσης

Οι κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου για την 271η έκδοση ξεκινούν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου με την Α’ κλήρωση. Ακολουθεί η Β’ κλήρωση στις 4 Νοεμβρίου, η Γ’ κλήρωση θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η Δ’ κλήρωση την 1η Δεκεμβρίου. Η Ε’ Κλήρωση ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, όταν και θα κληρωθεί το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Εγκύκλιος Πλεύρη: Υποχρεωτική διανομή εντύπου σε μετανάστες - Προειδοποίηση για ποινές και άμεση απέλαση
Πολιτική

Εγκύκλιος Πλεύρη: Υποχρεωτική διανομή εντύπου σε μετανάστες - Προειδοποίηση για ποινές και άμεση απέλαση

Δημήτρης Αναστασόπουλος, Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΣΑ: Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός του κράτους δικαίου, όχι υποζύγιο προς αφαίμαξη
Ειδήσεις

Δημήτρης Αναστασόπουλος, Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΣΑ: Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός του κράτους δικαίου, όχι υποζύγιο προς αφαίμαξη  

Χρυσοχοΐδης: Σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Ώρα για νομοθετική ρύθμιση και τάξη
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Ώρα για νομοθετική ρύθμιση και τάξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ