Μενδώνη για τη δεξίωση με φόντο τα γλυπτά του Παρθενώνα: Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καταδίκασε έντονα τη χρήση των Γλυπτών του Παρθενώνα ως «διακοσμητικά» σε δείπνο του Βρετανικού Μουσείου, κάνοντας λόγο για προσβολή των πολιτιστικών αγαθών και κίνδυνο για την ασφάλεια των εκθεμάτων.

Η κυρία Μενδώνη τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές δείχνουν προκλητική αδιαφορία από το Μουσείο, το οποίο όφειλε να έχει ως κύριο μέλημα την προστασία και τον σεβασμό των μνημείων.

Πιο αναλυτικά σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».​

Το πρωί έγινε γνωστό ότι το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.