Πυρά Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη: Πολιτικά αδίστακτος ο πρωθυπουργός

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Σε μια αιχμηρή δήλωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκρισία, εργαλειοποίηση εθνικών συμβόλων και εσωκομματική αυταρχικότητα. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τη στάση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει σοβαρές θεσμικές παρεκκλίσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τοξικότητα, συγκάλυψη και εξυπηρέτηση συμφερόντων. Τονίζει πως η χώρα διολισθαίνει σε ένα κλίμα διαφθοράς και αναξιοπιστίας, ζητώντας πολιτική υπευθυνότητα και σεβασμό στους θεσμούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Facebook:

«Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας και σήμερα από τον Πρωθυπουργό.

Αποκάλυψε με λίγα λόγια ότι εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο ναλύσει τα εσωκομματικά του θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε μια επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα.

Άραγε τι ψηφίζει σήμερα η Βουλή, όταν μεταξύ τους στην κυβέρνηση δεν έχουν λύσει ούτε τα αυτονόητα; Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει τόσο για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τις υπαίθριες συναθροίσεις, όσο και για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας από φθορές, αλλοιώσεις και καταστροφές, προβλέποντας μάλιστα αυστηρές ποινές. Αφήστε κατά μέρος, κ. Μητσοτάκη, τα ψευτοδιλήμματα.

Μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να κάνει ένας Πρωθυπουργός:

-που εμπόδισε συνειδητά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, -που με αντισυνταγματικές ακροβασίες «έπαιξε» με το άρθρο 86, που τώρα ομνύει ότι θα αλλάξει, -που έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, -που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, -που επιτίθεται και επιχειρεί να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές, -που ασκεί πολιτική προς όφελος των καρτέλ και όλες του οι «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται διευθετήσεις συμφερόντων.