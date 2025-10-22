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Δίκη Pretador - Κατάθεση Ανδρουλάκη: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για «πολιτικό δάκτυλο» και συγκάλυψη
Πολιτική
13:29 - 22 Οκτ 2025

Δίκη Pretador - Κατάθεση Ανδρουλάκη: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για «πολιτικό δάκτυλο» και συγκάλυψη

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε σήμερα 22/10 η δίκη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ως πρώτος μάρτυρας μίλησε για «τετράμηνη παρακολούθηση» και «απόπειρες παγίδευσης» του μέσω Predator, καταγγέλλοντας - ταυτόχρονα - την κυβέρνηση για συγκάλυψη.

Η πολύκροτη δίκη για την παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου ξεκίνησε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, καθώς το 2021 είχε αποκαλύψει ότι έγινε απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου.

Τρεις απόπειρες παγίδευσης και τετράμηνη παρακολούθηση

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε ότι δέχθηκε τρεις απόπειρες παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου μέσω του Predator, ενώ έκανε λόγο και για τετράμηνη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ακόμη ήταν υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική περιπέτεια», τόνισε, «αλλά ένα σκάνδαλο που κηλιδώνει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για “πολιτικό δάκτυλο” πίσω από την παρακολούθησή του.

«Αποδείχθηκε ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη, αφού παραιτήθηκαν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού για το ζήτημα αυτό», δήλωσε, αναφερόμενος εμμέσως στις παραιτήσεις του πρώην διοικητή της ΕΥΠ και του γενικού γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου, το 2022.

«Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση που άτομα των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικά πρόσωπα, στα κινητά των οποίων εντοπίστηκε το Predator, δεν βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις θεωρίες περί εκβιασμού του, σχολίασε με αιχμές: «Ακούσαμε για δράκους και σενάρια εκβιασμού. Άλλοι είναι αυτοί που εκβιάζονται και δεν είναι εδώ σήμερα».

Αιχμές για την ΕΥΠ και τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία προβλέπει ότι ο ίδιος δικαιούται να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.

«Η ΕΥΠ συνεχίζει να αρνείται να με ενημερώσει για το ποιοι και γιατί με παρακολουθούσαν, παρά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Πρόκειται για θεσμική εκτροπή», υπογράμμισε.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρίστανται επίσης ο πρώην υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, η πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, οι οποίοι έχουν επίσης καταγγείλει απόπειρες παρακολούθησης μέσω του Predator και αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες τις επόμενες ημέρες.



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