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Απ. Κακλαμάνης: Η ΝΔ επανέρχεται σε μία ιδιοκτησιακή αντίληψη της Δεξιάς για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική
15:48 - 22 Οκτ 2025

Απ. Κακλαμάνης: Η ΝΔ επανέρχεται σε μία ιδιοκτησιακή αντίληψη της Δεξιάς για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
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«Όλες οι μετά τη μεταπολίτευση κυβερνήσεις της χώρας σεβάστηκαν την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντας το αξιόμαχο και την ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν σ’ αυτή σε περίπτωση εξωτερικής απειλής ή προσβολής της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», σημειώνει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης σε δήλωσή του την Τετάρτη (22/10).  

«Σήμερα, όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ, χάριν μικροκομματικών υπολογισμών, προχώρησε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια», συνεχίζει ο κ. Κακλαμάνης και εξηγεί:

«Αποφάσισε με την κομματική της πλειοψηφία και παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής, με ευθύνη και του Προεδρείου της, την εμπλοκή του Στρατού σε ένα άσχετο με την μεγάλη του αποστολή ζήτημα εσωτερικής πολιτικής, με ενδεχόμενη βίαιη αντιπαράθεση με ομάδες πολιτών.»

«Επανέρχεται η ΝΔ σε μια ιδιοκτησιακή αντίληψη της Δεξιάς για τις Ένοπλες Δυνάμεις, που οι πάντες γνωρίζουμε πού οδήγησε τη χώρα.», υπογραμμίσει ο Απόστολος Κακλαμάνης, σημειώνοντας ότι η ΝΔ επαναλαμβάνει «το ίδιο οικτρό λάθος της 6ης Δεκεμβρίου 2008».

«Τότε», αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης, «νοσηροί εγκέφαλοί της εζήτησαν “ να κατέβει ο Στρατός ”, όταν συνεχίζονταν οι αιματηρές συγκρούσεις Αστυνομίας και του μαθητόκοσμου που είχε ξεσηκωθεί και διαδήλωνε κατά των ενόχων της δολοφονίας του συμμαθητή τους Αλ. Γρηγορόπουλου».

«Τούτο ευτυχώς, απέτρεψε με την άρνησή του ο τότε υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.», σημειώνει καταληκτικά ο κ. Κακλαμάνης.

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