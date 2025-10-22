Πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Πιτσιλή επιβεβαίωσε ότι τα ΚΥΔ είναι η «μήτρα» του προβλήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές της ΝΔ σχολιάζουν πως το γεγονός ότι τρία στα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) βρέθηκαν – σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ – να έχουν παραβατικές συμπεριφορές επιβεβαιώνει το κυβερνητικό αφήγημα σχετικά με «τη μήτρα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με κύκλους της Πειραιώς, η κατάθεση του κ. Πιτσιλή κατέδειξε «το εύρος του προβλήματος στα ΚΥΔ», αφού – όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ – «υπάρχουν κέντρα που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες τους για να τους ελέγξουν!».

Οι κύκλοι της κυβερνώσας παράταξης αναφέρουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Πιτσιλής κατά την κατάθεσή του – αναλυτικότερα, λένε:

«Τρία στα τέσσερα που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκαν να έχουν παραβατικές συμπεριφορές ως προς τα φορολογικά τους δεδομένα. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο, που έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα ΚΥΔ αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.»

Και προσθέτουν: «Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία από τα περίπου 500 ΚΥΔ που υπάρχουν στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα τα 225, ποσοστό ελέγχου που φτάνει στο 48%, δηλαδή, περίπου, το 50% των ΚΥΔ. Από αυτούς τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνάει τα 10.000.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που ήδη έχουν επιβληθεί ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ».

Σημειώνουν μάλιστα ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής – απαντώντας εμμέσως στην ατυχή διαρροή του ΠΑΣΟΚ για διαφωνία του με τον κ. Βορίδη – σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι κατ' έτος γίνονται περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9. Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς».

Σημειώνεται ότι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την κατάθεση Πιτσιλή, ανέφεραν καυστικά ότι ο διοικητής της ΑΑΔΕ «παριστάνει πως δεν συμβαίνει τίποτα» και σημείωσαν ότι «δεν απάντησε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αν είναι λογικό να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλες αυτές τις εκκρεμούσες υποθέσεις».