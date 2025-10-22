Metron Analysis: Το 72% διαφωνεί με την κυβέρνηση, αλλά η ΝΔ διατηρεί διψήφιο προβάδισμα

Διψήφια διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ καταγράφει μία ακόμη δημοσκόπηση, με τους πολίτες να εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το εάν η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να στηθούν πρόωρες κάλπες, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προκρίνει την πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπηση είναι πως οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση σε ποσοστό 72% καθώς και τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τα θέματα καθημερινότητας, Δημοκρατίας και Θεσμών και σε ποσοστό 78% για τα θέματα της Οικονομίας, ενώ στο κάδρο μπαίνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με το 69% των ερωτηθέντων να τον αξιολογεί αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να προηγείται διατηρώντας το διψήφιο προβάδισμά του έναντι του ΠΑΣΟΚ που έρχεται δεύτερο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 20,9%, το ΠΑΣΟΚ 9,3%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,3%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ η Αδιευκρίνιστη Ψήφος είναι στο 14%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 28,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, η Ελληνική Λύση 11,7%, το ΚΚΕ 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, το ΜέΡΑ25 3,1%, η Νίκη 2,8%, η Νέα Αριστερά 2%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%.

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Πρόωρες εκλογές και πολιτική σταθερότητα ή αλλαγή;

Στο ερώτημα αν προτιμούν ολοκλήρωση της τετραετίας ή πρόωρες εκλογές, το 49% θέλει «να πάμε σε πρόωρες εκλογές», ενώ το 48% ζητά «εξάντληση της τετραετίας».

Στην ίδια έρευνα, το 63% δηλώνει ότι θέλει «πολιτική αλλαγή», ενώ το 36% ζητά «πολιτική σταθερότητα».

Όσον αφορά τον αντίκτυπο ίδρυσης ενός νέου κόμματος, το 38% θα το αντιμετώπιζε «θετικά», το 7% «ουδέτερα», ενώ το 50% δηλώνει ότι το βλέπει «αρνητικά».

Κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση για την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 11% απαντά «πολύ πιθανό», το 13% «αρκετά πιθανό», το 17% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 58% θεωρεί πως είναι «απίθανο» να το υποστηρίξει.

Κόμμα Σαμαρά

Σε αντίστοιχο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 3% δηλώνει ότι «πολύ πιθανό» να το υποστήριζε, το 9% «αρκετά πιθανό», το 20% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 68% δηλώνει ότι είναι «απίθανο» να το υποστήριζε.

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