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Ένταση στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον «κόφτη»: Φραστικό επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μπακογιάννη και Γεροβασίλη
Πολιτική
19:59 - 23 Οκτ 2025

Ένταση στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον «κόφτη»: Φραστικό επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μπακογιάννη και Γεροβασίλη

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση και υψηλοί τόνοι επικράτησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση για την εφαρμογή του λεγόμενου «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Η συνεδρίαση εκτροχιάστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασε από την έναρξή της την έντονη αντίθεσή της στην επιβολή του μέτρου, κάνοντας λόγο για περιορισμό του κοινοβουλευτικού λόγου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, επαναφέροντας αναφορές στην υπόθεση Siemens αλλά και στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή.

Η κ. Μπακογιάννη, σύμφωνα με παριστάμενους, δεν απάντησε λεκτικά, αλλά γύρισε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κοιτώντας την επιμόνως.

Η κίνηση με το κινητό και η αντίδραση Γεροβασίλη

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να φωτογραφήσει ή να βιντεοσκοπήσει τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Όλγα Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη διάσκεψη;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε επιθετικά, φωνάζοντας προς τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «Τέτοια είσαι κι εσύ! Τους καλύπτεις!».

Σύμφωνα με πηγές του Κοινοβουλίου, στη διάρκεια του επεισοδίου η Ντόρα Μπακογιάννη φέρεται να χαρακτήρισε “υστερική” τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται φραστικά σε βουλευτές της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η κ. Κωνσταντοπούλου φώναζε ότι η αντιπολίτευση «ξεπλένει την κυβέρνηση».
Στο ανωτέρω επεισόδιο έλαβε μέρος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε: «Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 21:12
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