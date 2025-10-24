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Σδούκου: Οι πολίτες ζητούν κανόνες - Στόχος δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά η αποτροπή οργανωμένης βίας
Πολιτική
12:19 - 24 Οκτ 2025

Σδούκου: Οι πολίτες ζητούν κανόνες - Στόχος δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά η αποτροπή οργανωμένης βίας

Reporter.gr Newsroom
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Στο ζήτημα της διαχείρισης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και στη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τη νέα νομοθετική ρύθμιση, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες ζητούν νομιμότητα και κανόνες».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε ότι η νομοθετική παρέμβαση αποκαθιστά τη σαφήνεια και την έννομη τάξη, ξεκαθαρίζοντας πως «σε ένα κράτος δικαίου, οι νόμοι που ψηφίζονται είναι για να τηρούνται».

«Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν ή να μη μας αρέσουν, αλλά η υποχρέωση όλων μας είναι να σεβόμαστε τον νόμο», πρόσθεσε.

Οι νόμοι έχουν παιδευτικό ρόλο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέδειξε τον παιδευτικό χαρακτήρα των νόμων, λέγοντας ότι αυτοί «ορίζουν το πλαίσιο της κοινωνικής συμπεριφοράς και δεν θεσπίζονται για να τιμωρούν, αλλά για να καθοδηγούν».

«Ακούγεται συχνά το ερώτημα “θα συλλαμβάνουν τον κόσμο;” Αυτή είναι λάθος προσέγγιση. Ο νομοθέτης δεν φτιάχνει έναν νόμο για να τιμωρήσει, αλλά για να καθοδηγήσει. Όπως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν υπάρχει για να αφαιρείται το δίπλωμα, αλλά για να υπενθυμίζει τους κανόνες ασφαλείας, έτσι και εδώ τίθενται όρια και κανόνες για το πού μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε πως τα επιχειρησιακά ζητήματα θα εξεταστούν από τα αρμόδια υπουργεία, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι στόχος να συλλαμβάνεται ένας πολίτης, αλλά να αποτρέπονται οργανωμένες ενέργειες βίας».

«Είναι άλλο πράγμα ο πολίτης που διαμαρτύρεται ειρηνικά και άλλο όταν έχεις 500 μπαχαλάκηδες με μολότοφ», σημείωσε.

«Προσβλητικές και ειρωνικές» οι δηλώσεις Δούκα

Αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε σχολιάσει με τη φράση «καλή τύχη» τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Άμυνας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το σχόλιο ήταν ειρωνικό και ατυχές».

«Το θεωρώ προσβλητικό, ιδιαίτερα όταν αφορά τη διαχείριση ενός μνημείου τέτοιας αξίας. Το ειρωνικό ύφος είναι, τουλάχιστον, περιττό», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο κ. Δούκας «φαίνεται να πορεύεται με το βλέμμα στραμμένο στην κεντρική πολιτική σκηνή».

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο νόμος αποδίδει την αρμοδιότητα φροντίδας του Μνημείου στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης.

«Ο κ. Δένδιας ήθελε να διαπιστώσει αν ο δήμος Αθηναίων επιθυμεί να εμπλακεί στη διαδικασία. Από τη στιγμή που ο κ. Δούκας αρνήθηκε, το υπουργείο προχωράει στην επόμενη φάση», πρόσθεσε.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέλαβε πρωτοβουλία συνεργασίας με άλλους φορείς: «Μόλις ανέλαβε την αρμοδιότητα, κάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού τα επιχειρησιακά θέματα. Αν δεν το έκανε, πάλι θα υπήρχαν επικρίσεις ότι ενεργεί μόνος του», σημείωσε.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πλέον την ευθύνη και την εποπτεία του Μνημείου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, υπογραμμίζοντας: «Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει νομιμότητα και σεβασμό στους κανόνες. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας».

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