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ΥΠΕΝ: Εκπτώσεις σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν γίνονται ανεκτές
Πολιτική
15:43 - 29 Οκτ 2025

ΥΠΕΝ: Εκπτώσεις σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν γίνονται ανεκτές

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις επιχείρησης εμπορίας κατεψυγμένων κρεάτων και ψαριών και την καταστροφή των υποδομών αποθήκευσης των προϊόντων της επιχείρησης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος σημειώνει ότι, στη βάση των διατάξεων των άρθρων  9 και 10 του ΠΔ 148/09, η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, αλλά και την διαχείριση των Ζωϊκών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ). 

«Με συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, το αρμόδιο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, προέβη στις 22 Οκτωβρίου σε αυτοψία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη, στη βάση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του ΠΔ 148/09, για την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, αλλά και την διαχείριση των Ζωϊκών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ)», αναφέρει ο κ. Γραφάκος και εξηγεί:

«Μετά την έκθεση αυτοψίας, η επιχείρηση αναζήτησε ειδικό φορέα επεξεργασίας ΖΥΠ. Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες των ΖΥΠ ανέρχονταν κατ’ εκτίμηση σε 1.300 τόνους περίπου, η επιχείρηση επέλεξε να συνεργαστεί με εταιρεία που στις εγκαταστάσεις της δεν είχε -από την περιβαλλοντική της αδειοδότηση- τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτές τις ποσότητες. Έτσι ξεκίνησε η μεταφορά των αποβλήτων από την Κέρκυρα, προς τις εγκαταστάσεις μονάδας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και αποτέφρωσης στην Φιλιππιάδα. Όταν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου το χώρο, κατέγραψαν σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις, που καθιστούσαν απαγορευτική τη συνέχιση της διαδικασίας με το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης ΖΥΠ που είχε επιλέξει η επιχείρηση.

Την ίδια μέρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε επιστολή στον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων, με την οποία του ζητά να προβεί σε άμεση αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της Κέρκυρας, ώστε να αποτυπωθούν οι ποσότητες των ΖΥΠ που έχουν απομείνει στο χώρο, καθώς και να προβεί σε εκτίμηση του κόστους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Ο Σύνδεσμος απάντησε στο Υπουργείο εγγράφως ότι η αυτοψία θα διενεργηθεί σήμερα 29 Οκτωβρίου 2025, όπως και έγινε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων ΖΥΠ από την πυρκαγιά, αναθέτει την απομάκρυνση και διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από το χώρο της εταιρείας που επλήγη από την πυρκαγιά στην Κέρκυρα, καθώς και από το χώρο της εταιρείας που μεταφέρθηκαν στη Φιλιππιάδα, σε ένωση εταιρειών που υποδεικνύει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων. Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει την επιχείρηση από την οποία προέκυψαν τα απόβλητα.

Τα απόβλητα, εν προκειμένω τα ΖΥΠ, πρέπει να διαχειρίζονται με τον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, από αδειοδοτημένους φορείς. Εκπτώσεις σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν γίνονται ανεκτές», καταλήγει η δήλωση του κ. Γραφάκου.

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