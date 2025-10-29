Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης είναι απών από τα προβλήματα της κοινωνίας – Παρών μόνο στα σκάνδαλα

Στον απόηχο της Εθνικής Επετείου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε την Τετάρτη (29/10) σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη για πόλωση, διχασμό και συγκάλυψη σκανδάλων.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Στον απόηχο της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έστειλε «μήνυμα μετριοπάθειας, συναίνεσης και εθνικής ενότητας», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «διαμόρφωσε από μόνη της μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι κάτι θα συμβεί. Μόνο ακραίες δυνάμεις μπορούν να κερδίσουν μέσα από την πόλωση αυτή».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε την αναπαραγωγή της δήλωσης του Ανδρέα Δρυμιώτη ότι «το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας» από την Ομάδα Αλήθειας, διερωτώμενος:

«Η κυβέρνηση η οποία έχει πει ότι η Ομάδα Αλήθειας, που σιτίζεται από το θερμοκήπιο του Μεγάρου Μαξίμου, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά που λένε μόνο την αλήθεια, υιοθετεί την άποψη της ομαδας αυτής ότι όποιος είναι αριστερός, δεν είναι Έλληνας; Έχουμε ζητήσει να τοποθετηθούν εδώ και δύο μέρες και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Και έχουμε τον φόβο και την ανησυχία ότι όλο αυτό που βλέπουμε, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να στήσει ένα επικίνδυνο σκηνικό πόλωσης, στο οποίο θα υπάρχει μόνο διαίρεση και διχασμός. Φαίνεται ότι ο μετρ της διχόνοιας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει: έτσι θέλει να πάμε προς τις εκλογές; Χωρίζοντας τους Έλληνες σε εθνικόφρονες και μειοδότες;»



Ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε πυρά σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τη για «χυδαία εργαλειοποίηση και προσπάθεια ιδιοποίησης της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου», αναφέροντας:

«Η εικόνα των φωτογραφιών είναι σκηνοθετημένη καθώς τραβήχτηκαν πριν την τελετή. Σε αυτές τις καρέκλες, το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ μεγαλύτερη εκπροσώπηση από την κυβέρνηση. Όταν δεν πήγε ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στην κηδεία του Θάνου Μικρούτσικου το 2019, είδατε κανέναν να κάνει αντιπολίτευση και να μιλά για ασέβεια; Θυμόμαστε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν είχε παραστεί στην κηδεία της Μελίνας Μερκούρη; Αυτή είναι η συζήτηση που θα κάνουμε;».

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε το «παρών» για να τιμήσει «έναν τεράστιο καλλιτέχνη με ένα έργο το οποίο έχει τη δική του αυτόνομη υπόσταση. Εμείς δεν βλέπουμε με παρωπίδες το καλλιτεχνικό έργο. Ο Πρωθυπουργός πήγε να φέρει τον Διονύση Σαββόπουλος στα μέτρα του, όπως κάνει με τα πάντα, για να επιτεθεί σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν έχει ξαναγίνει, δύο μέρες πάνω σε ψευδείς εικόνες που είναι πριν την τελετή, να στήνεται ένα γαϊτανάκι λες και το εθνικό θέμα είναι ποιος πήγε στην κηδεία».



Ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε με δόση χιούμορ ότι «προφανώς, ο Πρωθυπουργός στο σχολείο είχε απωθημένο να είναι απουσιολόγος και να παίρνει παρουσίες», προσθέτοντας ότι «ο μεγάλος απών από τα θέματα της κοινωνίας είναι ο ίδιος. Από τα θέματα που αφορούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, είναι απών και δεν προχωρά στις 120 δόσεις. Από τα θέματα των συνταξιούχων, ενώ έχουμε πλεονασματικά ταμεία, απών ο Πρωθυπουργός με μηδενικές αυξήσεις. Απών από την αγοραστική δύναμη της χώρας, στην οποία είμαστε ουραγοί. Απών από κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης, με την Ελλάδα να είναι φέτος πρωταθλήτρια, ενώ πέρυσι ήταν δεύτερη από το τέλος, στη γραφειοκρατία. Πού είναι παρών ο πρωθυπουργός; Στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στις κοινωνικές ανισότητες και, βέβαια, στο διχασμό. Εκεί είναι πολύ έντονη η παρουσία του».



Σχολιάζοντας την εικόνα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «το ΠΑΣΟΚ φαίνεται τέσσερις μονάδες πάνω από τις Εθνικές Εκλογές , ενώ η Νέα Δημοκρατία έντεκα μονάδες κάτω . Εμείς, όμως, δεν πανηγυρίζουμε. Αν προχωρήσουμε όλοι συντεταγμένα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και αναδείξουμε το πολιτικό μας σχέδιο, είμαι σίγουρος ότι και οι βελόνες θα ξεκολλήσουν και πρώτο κόμμα θα είμαστε και θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.

Πολιτική αλλαγή σημαίνει το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο, αποχώρηση του Πρωθυπουργού, ήττα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πρέπει περάσει στην αντιπολίτευση».

Ως προς τον διάλογο με πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, ανέφερε ότι «ο διάλογος υπάρχει και είναι διαχρονικός. Είναι άλλο, όμως, η εκλογική συμπόρευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει από την αριστερά ως το κέντρο και ως πολυσυλλεκτικό κόμμα, μπορεί σε αυτό ο καθένας με την ταυτότητά του και τη διαφορετική απόχρωσή του να βοηθήσει για να αθροίσουμε μεγαλύτερο πολιτικό σύνολο και να αυξήσουμε την εκλογική δυναμική .Δεν πρέπει να είναι ζήτημα διαφοροποίησης, αλλά ζήτημα ομογενοποίησης, ανοίγματος οριζόντων και μεγαλύτερου αθροίσματος».



Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε με σαφήνεια ότι «η αποδοχή της έχει τη δική της σημειολογία και σηματοδοτεί και τα αντανακλαστικά αλλά και ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία σκιά που θα μπορούσε να δώσει όπλα σε κάποιους που θέλουν να στοχεύσουν το ΠΑΣΟΚ».



Επί του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αποστροφής του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διερωτήθηκε:

«Πώς θα φτάσει στο κόκκαλο, όταν εδώ βλέπουμε να λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Είδαμε τον κ. Καϊμακάμη να αναγκάζεται σε παραίτηση, ενώ πριν δέκα μέρες για την κυβέρνησης δεν υπήρχε κανένα θέμα.

Όποιος βλέπει την Εξεταστική Επιτροπή καταλαβαίνει ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει ομερτά, να μη μιλάει κανείς. Ο Πρωθυπουργός, ενώ διακηρύττει το τέλος της διαφθοράς, στην ουσία με κάθε του πράξη εξουσιοδοτεί την συνέχιση της. Έχει κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο αυτό, είτε με την ανοχή είτε ακόμα και με τη γνώση. Και αυτό θα αναδειχθεί.

Στην Εξεταστική παθαίνουν αμνησία μόλις εμφανιστούν. Δεν… θυμούνται ποιον Μάκη εννοούσαν. Δεν… θυμούνται με ποιον μιλούσαν. Δεν… θυμούνται τι έλεγαν. Δεν… θυμούνται αν έχουν πάρει επιδοτήσεις, αλλά μετά παραιτούνται, επειδή μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Αυτό που ξεκάθαρα φαίνεται μέχρι στιγμής από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ότι υπάρχει ένα γαλάζιο σκάνδαλο και ότι η Νέα Δημοκρατία, επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, λειτουργεί ως ένας πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός, που στήθηκε για να διαμορφώσει ένα μονοκομματικό κράτος».