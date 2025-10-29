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Γεωργιάδης: Δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη Δρυμιώτη πως οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες
Πολιτική
17:37 - 29 Οκτ 2025

Γεωργιάδης: Δεν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη Δρυμιώτη πως οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη του κ. Δρυμιώτη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες», είπε την Τετάρτη (29/10) στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης, κληθείς από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, να πάρει θέση σχετικά με τη δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη πως «το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».  

«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας Έλληνας πολίτης, έχει όποια άποψη θέλει. Έτσι δουλεύει η Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, όχι, δεν την εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η άποψη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ωστόσο, στη συνέχεια εξαπέλυσε βέλη κατά του κ. Γιαννούλη και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Όταν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που η καμπάνια του ήταν “ή αυτοί ή εμείς” -έτσι κερδίσατε τις εκλογές το 2015, ήταν στην αφίσα σας αυτό το σύνθημα- και έρχεστε εδώ, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που πήρε τις εκλογές με ό,τι πιο διχαστικό, το να κουνάς το δάχτυλο, για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, στη μεγάλη αστική παράταξη, που στέριωσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα και την έβαλε στην Ευρώπη, πάει πολύ».

Νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως «αθλιότητες» και «απαράδεκτα» όσα είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης και τον ίδιο ως «γραφική προσωπικότητα».

Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη δήλωσε έκανε ο κ. Δρυμιώτης από τον αέρα του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα (27/10) σχολιάζοντας την απουσία των ηγετών της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ η «Ομάδα Αλήθειας» αναπαρήγαγε λίγο αργότερα το επίμαχο στιγμιότυπο, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Τα είπε όλα».

Τόσο η Κουμουνδούρου, όσο και η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσαν ανακοινώσεις σε έντονο ύφος μετά την αναπαραγωγή της δήλωσης Δρυμιώτη. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του».

Μίλησε, δε, για «σύγχρονους δωσίλογους» που «μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μεριά του, τόνισε ότι «είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης» και κάλεσε τη ΝΔ να καταδικάσει «αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα».

Η επίμαχη δήλωση:

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