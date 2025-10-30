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Διαφωνία Κικίλια - Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων
Πολιτική
14:23 - 30 Οκτ 2025

Διαφωνία Κικίλια - Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων με αφορμή τον ξυλοδαρμό 72χρονου από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου έχει προκαλέσει μία διαφωνία ανάμεσα στον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια και την Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη με δηλώσεις της εξέφρασε την ενόχλησή της για την ΕΔΕ σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων μετά από την καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου.

Η βουλευτής της ΝΔ έκανε λόγο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για έναν άνθρωπο που «έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις» με τη διαχείριση των μεταναστών αλλά και τη διαφύλαξη της τάξης στα καράβια της γραμμής». Σχολίασε δε επικριτικά ότι «έγινε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί»

Σύμφωνα με την ίδια η απόφαση έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό», καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Κάνοντας λόγο, δε, για «παρορμητική απόφαση» του αρμόδιου υπουργού επισήμανε ότι αυτό συνέβη την ώρα που «δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο».

«Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά» πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη.

Απάντηση Κίκιλια

«Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών», απάντησε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον Real Fm προσθέτοντας ότι «είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Όπως είπε «ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους» πρόσθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας.



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