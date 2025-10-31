ΠΑΣΟΚ: Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ χαρακτήρισε «βολεμένους» τους αγρότες

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Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας , Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε «βολεμένους» τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Και η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζει:

«Απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά λέγοντας «ας κλείσουν και τους δρόμους» και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται να κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως «μη πραγματικούς αγρότες».

Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί «ξεβολεύτηκαν».

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα.

Μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».