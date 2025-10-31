ΣΥΡΙΖΑ: Να μην πληρώσουν οι αγρότες τα «γαλάζια» σκάνδαλα και την ανικανότητα της κυβέρνησης
Πολιτική
13:16 - 31 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην πληρώσουν οι αγρότες τα «γαλάζια» σκάνδαλα και την ανικανότητα της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Για «επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: "Ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της – κατά τ’ άλλα “φιλοευρωπαϊκής” – κυβέρνησης της ΝΔ, ομολόγησε δημοσίως ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις "είναι στον αέρα" και ότι "είτε θα φάμε πρόστιμο, είτε θα υπάρξει μερική ή ολική αναστολή"».

«Η ομολογία αυτή δεν ήρθε ως "κεραυνός εν αιθρία"», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, σημειώνοντας: «Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αναγνώριζε τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και την ίδια ώρα, οι υπουργοί του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωναν ψευδώς τον αγροτικό κόσμο ότι "είναι θέμα λίγων ημερών" και "γραφειοκρατικής διευθέτησης"».

«Ο κ. Μαρινάκης μιλούσε για πληρωμές "εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων" και ο κ. Τσιάρας για "θέμα ημερών ή εβδομάδων οι πληρωμές". Και ανίκανοι και ψεύτες», σημειώνει αιχμηρά ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει:

«Γνώριζαν την πραγματική κατάσταση και συνειδητά παραπλανούσαν τους παραγωγούς. Και μέσα σε αυτή την τραγική κρίση, ο κ. Φεύγας καταλογίζει τις ευθύνες μιλώντας περί… "ξεβολέματος" των αγροτών που διαμαρτύρονται».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Πράγματι, οι αγρότες "ξεβολεύτηκαν" από την ανικανότητα της κυβέρνησης, τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τα γαλάζια σκάνδαλα που στέρησαν πάνω από 2 δισ. ευρώ από τον πρωτογενή τομέα.»

«Απαιτούμε άμεση, πλήρη και ασφαλή καταβολή όλων των ενισχύσεων, πλήρη διαφάνεια, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τους υπεύθυνους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πληρώσουν άλλο το κόστος του γαλάζιου μπάχαλου και των ψευδών διαβεβαιώσεων», δηλώνει εμφατικά η Κουμουνδούρου.

