Γαβρόγλου για Τσίπρα: Ως ένας ώριμος και σοβαρός πολιτικός είναι αναγκαίο να αναστοχάζεται

Η κατανόηση του νέου περίπλοκου κόσμου που αναδύεται και το πώς μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό πρόγραμμα είναι ο στόχος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα που απαρτίζουν τα 41 πρόσωπα που ανακοίνωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα όσα ανέφερε εις εξ αυτών, ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, σε συνέντευξή του την Παρασκευή (31/10).

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ως κοινωνία και οι πολιτικοί μέρος αυτής της κοινωνίας, να κατανοήσουμε έναν νέο κόσμο που αναδύεται, έναν εξαιρετικά περίπλοκο κόσμο που επηρεάζει όλους μας και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτή τη νέα συνθήκη. Και δεν ομιλώ μόνο για τα γεωπολιτικά. Μιλώ για τα ψηφιακά, μιλάω για την κατανομή πλούτου και την αύξηση της φτώχειας και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σήμερα, με μία, στην καλύτερη περίπτωση αμηχανία αλλά και πάρα πολύ θυμό που περιθωριοποιεί πολύ μεγάλα στρώματα.

Ο στόχος λοιπόν, είναι να δούμε ποιες είναι οι νέες ιδέες, οι νέες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτήν την κατανόηση και σε ένα πολιτικό πρόγραμμα. (…) Όταν λέω πολιτικό πρόγραμμα, εννοώ πώς μπορούμε αυτές τις καινούργιες προσεγγίσεις που υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μέσα στην επιστημονική κοινότητα για οποιοδήποτε θέμα αλλά υπάρχουν και συγκλίσεις, πώς μπορείς αυτό να το μετατρέψεις σε ένα λόγο ο οποίος θα είναι γοητευτικός και κατανοητός στην κοινωνία. Όταν εγώ λέω πολιτικό, εννοώ αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξαιρετικά επιτυχημένες οι εκδηλώσεις του Ινστιτούτου – Οι στόχοι του

Ερωτηθείς κατά πόσο τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από τις εργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου θα μετατραπούν σε έναν προγραμματικό λόγο ενός νέου κόμματος ή θα μένουν ως θεωρίες μεταξύ των μελών, ο κ. Γαβρόγλου είπε τα εξής:

«Το πρώτο που λέτε, το μεταξύ μας, δεν είναι τόσο μεταξύ μας. Γιατί η λογική των Ινστιτούτων και όπως έχετε δει, οι εκδηλώσεις που έχουμε κάνει, όταν το Ινστιτούτο δεν είχε αποκτήσει ακόμη τη δομή που άρχισε να αποκτά από χθες, ήταν εξαιρετικά επιτυχημένες, ο κόσμος συμμετείχε, υπήρξαν ανταλλαγή απόψεων. Άρα, ένα Ινστιτούτο, ακόμη και αν καταλήξει σε κάποιες προτάσεις, δεν είναι μόνον για το μεταξύ τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέτε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως καλά γνωρίζουμε, οι επιστήμονες έχουν και αυτοί την τάση να τα λένε μεταξύ τους και να θεωρούν και τι ωραία τα λένε. Άρα πρέπει κανείς να είναι και αντίθετος σε μία αδράνεια που υπάρχει εξ ορισμού στην κουλτούρα την επιστημονική, που είναι πάντα εσωστρεφής. Και αυτό λοιπόν είναι προς διερεύνηση. Τώρα, το τρίτο, πώς ανοίγεσαι στην κοινωνία, τι λες στην κοινωνία και τι ακούς, αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ερώτημα». «Δεν μπορούσατε να ήσασταν σαφέστερος στην ερώτησή σας, αλλά εγώ δεν θα είμαι τόσο σαφής γιατί δεν γνωρίζω την απάντηση. Αν γνώριζα την απάντηση, θα σας την έλεγα» τόνισε ως προς το κατά πόσο θα καταλήξει ένα πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα από αυτή την ομάδα.

Ο προοδευτικός χώρος να βρει απαντήσεις

«Αυτή τη στιγμή, στο σύνολο του προοδευτικού χώρου λείπουν επί της ουσίας απαντήσεις και νομίζω ότι ανεξαρτήτως των όποιων μελλοντικών πρωτοβουλιών ή εξελίξεων, υπάρχει ένα θέμα, να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας ορισμένα πράγματα. Και βλέπω γίνονται κάποιες κινήσεις, εκφράζονται κάποιες καινούργιες ιδέες, αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το Ινστιτούτο με αυτό τον κόσμο, ο οποίος κόσμος θα επιδιώξει να ανοιχτεί και σε περισσότερο κόσμο, αυτός είναι ένας πυρήνας για την ώρα, να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε απαντήσεις σε αυτά τα καινούργια προβλήματα» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

Η Αριστερά δεν πρέπει να αφήσει την αριστεία στη Δεξιά

Απαντώντας στο σχόλιο ότι, οι επιστήμονες που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας θεωρούνται κορυφαίοι στον τομέα τους, άριστοι, ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε «να σας πω την προσωπική μου άποψη όσο γινόταν αυτή η συζήτηση περί της αριστείας. Δεν έπρεπε το θέμα της αριστείας να το αφήσουμε στην συντηρητική παράταξη. Αλίμονο. Αλλά την αριστεία, όπως και πολλά άλλα πράγματα, πρέπει να την διεκδικήσουμε εμείς του προοδευτικού χώρου και να μην την αφήσουμε σε ανθρώπους που είδαμε τα τελευταία 6-7 χρόνια πού μας έχουν καταλήξει».

Σχολιάζοντας την επισήμανση ότι δεν είχε διατυπωθεί έτσι αυτή η άποψη στο παρελθόν, είπε «αλίμονο αν η Αριστερά στην πορεία της όλα τα είχε διατυπώσει με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δεν θα ήταν η χώρα έτσι όπως είναι τώρα».

Το go back μαντάμ Μέρκελ αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της Τρόικας

Για άλλες διατυπώσεις του παρελθόντος, για παράδειγμα για τη φράση «Go back μαντάμ Μέρκελ», ο κ. Γαβρόγλου είπε «αν ήμουν εγώ, δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά θα εννοούσα το ίδιο πράγμα. Διότι όπως θα δείτε και στο βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, δεν ήταν συμπεριφορά σε μία εποχή που όλοι επικαλούνται τη δημοκρατία, ο τρόπος που μας συμπεριφέρθηκε η τρόικα ως πολίτες και πολιτικές δυνάμεις της χώρας». Για τη σεισάχθεια, που υπήρχε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ανέφερε «νομίζω ότι η έμφαση ήταν λάθος. Αλλά ξέρετε τι; Όταν κάνεις δημόσια πολιτική, όπως δεν κάνουμε εμείς τώρα γιατί εμείς έχουμε και ένα τρόπο τώρα να μου λέτε να απαντάω, να απαντάτε εσείς κτλ.

Όταν κάνεις δημόσια πολιτική πρέπει να είσαι και συμπυκνωμένος σε αυτά που λες. Οι συμπυκνώσεις πάντα, πάντα είναι παρεξηγήσιμες αν δεν έχεις και την εμπειρία που αποκτήσαμε.

Μην ξεχνάμε ότι εμείς ήρθαμε στα πράματα χωρίς καμία εμπειρία στη διακυβέρνηση και με εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον και τα ταμεία με μηδέν χρήματα».

Στο σχόλιο ότι με γενναίο τρόπο ανατρέπει θέματα εκείνης της εποχής, ο κ. Γαβρόγλου διόρθωσε «ανατρέπετε δεν είναι καλή λέξη. Αναστοχαζόμαστε».

Ο πολιτικός αλλάζει – Αναγκαίος ο αναστοχασμός

Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς εάν τελικά έχει αλλάξει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, ο κ. Γαβρόγλου απάντησε «είναι δυνατόν ένας πολιτικός να μην αλλάζει; Σας μιλάω πολύ ειλικρινά αυτή τη στιγμή, είναι θετικό ένας πολιτικός να αλλάζει. Εσείς στο δικό σας επάγγελμα, εγώ στο δικό μου επάγγελμα, δεν έχουμε επαναπροσδιορίσει πολλά πράγματα που λέγαμε πριν λίγα χρόνια; Είμαι σίγουρος σε αυτό. Για τον εαυτό μου είμαι 100% σίγουρο αυτό. Αυτό τώρα πολλές φορές θεωρείται οπορτουνισμός, ανωριμότητα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί θεωρούν ότι γεννιόμαστε με όλες τις σωστές ιδέες και απλώς τις κρύβουμε από το λαό».

«Εγώ δεν είμαι σε θέση να πω αν (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) θα έλεγε την άλφα η βήτα λέξη. Εκείνο που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ως ένας ώριμος και εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός, θα έπρεπε και πρέπει και το κάνει, να αναστοχαστεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά και πάρα πολλά πράγματα να θεωρήσει και ορθά κατά τη γνώμη μου ότι τα κάναμε και πολύ σωστά, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν είναι μόνο η πλευρά των παραλείψεων ή λαθών» συμπλήρωσε ο κ. Γαβρόγλου.

Στο ερώτημα που δέχθηκε, εάν με στελέχη που παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαν να ξανά ανταμώσουν πολιτικά, ανέφερε «νομίζω ότι όλοι που είναι σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής, ανεξάρτητα αν είναι σε ηγετικές θέσεις ή όχι, είναι σε περισυλλογή αυτή τη στιγμή γιατί, ο κόσμος που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ένας κόσμος για τον οποίο δεν έχουμε έτοιμες λύσεις.

Λοιπόν, υπάρχουν σύντροφοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παλεύουν, παιδεύονται κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω είναι και στο δικό σας χώρο και στο δικό μου χώρο κτλ κτλ. Αυτό νομίζω είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος που είναι σαν το λαγό που τον πιάνεις με τα φώτα του αυτοκινήτου και παγώνει και πώς θα φύγουμε από αυτό το πάγωμα; Και το πάγωμα είναι ότι τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Ξέρετε, αν είχατε την καλοσύνη να με καλούσατε στο πρόγραμμά σας πριν τρία χρόνια και έλεγα για όσα θα συνέβαιναν σήμερα όταν έφευγα από το στούντιο, θα λέγατε εντάξει, συμπαθής ο Γαβρόγλου, αλλά μάλλον το κεφάλι του είναι περίεργο. Τι μας λέει για τα γεωπολιτικά; Τι μας λέει για γενοκτονίες; Τι μας λέει για τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου; Τι μας λέει για την ψηφιακή συνθήκη; Το Chatgpt δεν έχει κλείσει τρία χρόνια ακόμη.

Άρα, υπάρχει κόσμος στην κοινωνία και χαίρομαι και δεν σας το λέω καθόλου κολακευτικά, ότι υπάρχουν συνάδελφοι σαν εσάς, οι οποίοι δεν έχουν αυτό το δογματισμό που όλοι είχαμε πριν κάποια χρόνια».