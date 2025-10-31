Φάμελλος: Μην τολμήσει η κυβέρνηση να κλείσει τα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ πριν τη συζήτηση στη Βουλή

«Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωσή του σήμερα, Παρασκευή (31/10).

«Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν», σημειώνει ο κ. Φάμελλος και προσθέτει:

«Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα.»

«Πρέπει να φύγουν το συντομότερο», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.