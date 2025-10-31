Σύγκρουση Μιχαηλίδου - Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα

Ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αυτή τη φορά με αφορμή το ζήτημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η υπουργός, επικαλούμενη καταγγελίες και επιστολές φορέων, μεταξύ των οποίων και της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ), κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους πεζούς και τα άτομα με αναπηρία από τα εμπόδια που προκαλεί η άναρχη χρήση των πατινιών σε πεζοδρόμια, ράμπες και διαβάσεις.

«Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ζητούμενο όλων μας, αλλά δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων ή των παιδιών. Η πόλη ανήκει σε όλους, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς», τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου στην επιστολή της προς τον δήμαρχο, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών πατινιών πρέπει να γίνει «με κανόνες και ασφάλεια».

Η απάντηση Δούκα: «Θα ήταν σωστό να μελετήσετε προσεκτικότερα το πλαίσιο»

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε με επιστολή στην υπουργό, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των παρόχων ανήκει στην κυβέρνηση και όχι στον δήμο.

«Τα πατίνια λειτουργούν ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον Δήμο», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της υπουργού: «Πριν από την αποστολή της επιστολής σας στον Δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα το θεσμικό πλαίσιο».

Ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι η δυνατότητα των δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, καθώς η κυβέρνηση έχει επιλέξει το μοντέλο «ελεύθερης κίνησης» (free flow) των παρόχων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη εκπονήσει σχετική μελέτη και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κανονιστικής πράξης για τον καθορισμό ζωνών και θέσεων στάθμευσης, το οποίο θα συζητηθεί σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεργασία με φορείς ΑμεΑ και αιχμές για «επιλεκτική» παρέμβαση

Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται συστηματικά με την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Προσβασιμότητα και τη Συμπερίληψη, και εξέφρασε απορία για την «επιλεκτική διαβίβαση» του ζητήματος αποκλειστικά προς τον Δήμο Αθηναίων, ενώ, όπως είπε, παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει προσηλωμένος στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες», κατέληξε ο κ. Δούκας, καλώντας την Πολιτεία να αποσαφηνίσει τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Το ζήτημα της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών έχει απασχολήσει επανειλημμένα την κοινή γνώμη και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει σε φαινόμενα αυθαιρεσίας, με πατίνια εγκαταλελειμμένα σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και ράμπες, δημιουργώντας κινδύνους για πεζούς και άτομα με κινητικές δυσκολίες.