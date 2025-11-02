ΠΑΣΟΚ: Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη των αγροτικών ενισχύσεων ο Μητσοτάκης
Πολιτική
12:32 - 02 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε την Κυριακή (2/11) μέσω δήλωσής του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να εφαρμόσει ρεαλιστικό σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα.

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταμφιέσει σε «μεταρρυθμιστική προσπάθεια» την ολιγωρία, την έλλειψη λογοδοσίας, τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για τη διασφάλιση των αγροτικών ενισχύσεων.

Αναφέρεται στην προσπάθεια "επιτάχυνσης" των καταβολών, ενώ ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη πίστωση των αγροτικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη στις 31 Οκτωβρίου ήταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση, που δεν πλήρωσε το 50% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες της. Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Και την ώρα που με την ανερμάτιστη πολιτική του έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο, οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους «βολεμένους που ξεβολεύτηκαν».

Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη. Η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα. Όχι, αλλά πειράματα».

