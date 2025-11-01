Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο και πολιτική ένταση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιέζουν οι αγρότες

Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων για έβδομο συνεχόμενο μήνα, η ερχόμενη εβδομάδα θεωρείται ορόσημο για το πολύκροτο σκάνδαλο που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις που θα προορίζονταν υπό κανονικές συνθήκες για την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και παραγωγής.

Εξεταστική με πολιτικό βάθος

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναμένεται να προσέλθουν οι έξι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι προκάτοχοί του Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, οι οποίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη λειτουργία και τη διαχείριση του οργανισμού.

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Φεύγα

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, ο οποίος χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη «έργο των μη πραγματικών αγροτών», υπονοώντας πολιτική υποκίνηση. «Πάρα πολλοί ξεβολεύτηκαν», σημείωσε, πυροδοτώντας οργισμένες αντιδράσεις από αγροτικούς συλλόγους.

Τις δηλώσεις επιχείρησε να «μαλακώσει» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «δικαιολογημένες αγωνίες των αγροτών», στο πλαίσιο ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα Παραπολιτικά.

Η Βούλτεψη θεωρεί τις έρευνες Κοβέσι… παράνομες

Αναστάτωση προκάλεσε και η νέα επίθεση της βουλευτού της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, την οποία κατηγόρησε ότι «δρα παράνομα». Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που με ανακοίνωσή του ζήτησε τη διαγραφή της από το κυβερνών κόμμα.

Απειλή για τις επιδοτήσεις – Το τελεσίγραφο της Κομισιόν

Επιπλέον, την ερχόμενη Τρίτη (4/11) λήγει το τελεσίγραφο της Κομισιόν για το «ξεπάγωμα» των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Από τα 54 βήματα συμμόρφωσης, έχουν ολοκληρωθεί 46, ωστόσο τα υπόλοιπα παραμένουν κρίσιμα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε μάλιστα στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στο Action 24 πως, εάν η πρόταση που θα σταλεί στις Βρυξέλλες δεν γίνει δεκτή, οι επιδοτήσεις δεν θα καταβληθούν.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα επικρατεί διάθεση συνεργασίας, με στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και να αποφευχθεί η οικονομική ζημιά για χιλιάδες δικαιούχους.

Η κυβέρνηση, πάντως, ζητά μεταβατική περίοδο για την πλήρη αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ έως το 2026. Οι έφοδοι που πραγματοποιούνται στα γραφεία του οργανισμού εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία «εξυγίανσης».

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα πολιτικά απόνερα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει «πολλά και ηχηρά ονόματα». Διαρροές αναφέρουν ότι στο κάδρο θα βρεθούν κυρίως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πρόσωπα από την αντιπολίτευση.

Κλιμακώνεται η αγροτική δυσαρέσκεια

Εν τω μεταξύ, η δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο διογκώνεται λόγω των παγωμένων κονδυλίων.

Την Πέμπτη (30/10) ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη έμεινε αποκλεισμένος για αρκετές ώρες, ενώ κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε Αχαΐα και Ροδόπη.

Επιπλέον, οι αγρότες προγραμματίζουν πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου, στέλνοντας μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσαν ότι, εφόσον εγκριθεί το σχέδιο εξυγίανσης, θα καταβληθούν 950 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις εντός Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι η συμφωνία με την Κομισιόν θα επιτευχθεί εγκαίρως, ώστε να περιοριστεί η πολιτική φθορά και να αποφευχθεί ένα νέο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας.