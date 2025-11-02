Εργασιακά
12:00 - 02 Νοε 2025

Eνισχύσεις €600 εκατ. σε 2,4 εκατ. πολίτες – Πότε καταβάλλονται

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ θα λάβουν μέσα στον Νοέμβριο περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, καθώς ξεκινά η καταβολή των παροχών που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή και μέτρα που είχαν ήδη θεσπιστεί πριν από το καλοκαίρι.

Πρόκειται για δύο βασικές παροχές: την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και την ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισ. ευρώ που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Το πακέτο θα υλοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα επτά μηνών και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μειώσεις φόρων, ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αύξηση του κατώτατου μισθού και των αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και ενισχύσεις στους ένστολους.

Τι καταβάλλεται τον Νοέμβριο

Οι πρώτες πληρωμές, στις 28 Νοεμβρίου (Παρασκευή), αφορούν τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου:
Θα καταβληθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με μέγιστο ποσό έως 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το μέτρο αφορά ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας που πλήρωσαν ενοίκιο το 2024 και θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών που επιβαρύνονται από υψηλά ενοίκια.

Δεν απαιτείται αίτηση, αλλά ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ενδεικτικά:

  • Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ εισόδημα και 120.000 ευρώ περιουσία

  • Ζευγάρια χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ εισόδημα και 140.000 ευρώ περιουσία

  • Για κάθε παιδί, το όριο αυξάνεται αναλόγως

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ και ο σχετικός αριθμός να έχει συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1). Εφόσον αυτό δεν έχει γίνει, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε διασταυρώσεις μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.

Ενίσχυση 250 ευρώ:
Θα δοθεί σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα για ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει 65 έτη και διαθέτουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι), ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Πολλοί πολίτες θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, με το συνολικό ποσό να φτάνει ακόμη και τα 1.300 ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις. Όσοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, θα λάβουν φέτος για πρώτη φορά προσαύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δοθεί στους υπόλοιπους.

