Μερική αναδίπλωση στα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το κλείσιμο 204 καταστημάτων

Αιφνιδιασμό και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και της προσαρμογής του οργανισμού στα νέα οικονομικά δεδομένα. Η ανακοίνωση, που έγινε χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, βρήκε απροετοίμαστους τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους τοπικούς φορείς, ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου η παρουσία των ΕΛΤΑ θεωρούνταν ζωτικής σημασίας για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σάββατο (1/11) ακολούθησε μερική αναδίπλωση του σχεδίου.

Μία μνημονιακή δέσμευση που έμεινε στο συρτάρι

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι το μέτρο ήταν αναγκαίο για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του οργανισμού. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισαν ότι τα ΕΛΤΑ αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, σε σημείο που ακόμη και η καταβολή των μισθών των υπαλλήλων είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση. Σημειώθηκε δε ότι η αναδιάρθρωση αποτελούσε συνέχεια αποφάσεων που είχαν ληφθεί ήδη από το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και περιλαμβανόταν στις μνημονιακές δεσμεύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του οργανισμού.

Το ξαφνικό της ανακοίνωσης και το μέγεθος των περικοπών προκάλεσαν πολιτική και θύελλα. Στην πράξη, η απόφαση θα επηρέαζε χιλιάδες πολίτες και εκατοντάδες εργαζόμενους, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές όπου τα ΕΛΤΑ αποτελούσαν τον μοναδικό φορέα εξυπηρέτησης για βασικές συναλλαγές. Ανάμεσα στα 204 καταστήματα που επρόκειτο να αναστείλουν τη λειτουργία τους περιλαμβάνονταν δεκάδες στην περιφέρεια, σε νησιά, αλλά και σε μεγάλους δήμους της Αττικής όπως το Μαρούσι, η Αρτέμιδα, ο Ασπρόπυργος, η Βούλα, τα Βριλήσσια, το Γαλάτσι, ο Γέρακας, η Δάφνη, η Μεταμόρφωση, η Νέα Φιλαδέλφεια, η Καισαριανή, το Χαϊδάρι και ο Χολαργός.

Αναβρασμός στην επαρχία

Ιδιαίτερη ανησυχία προέκυψε για τις συνέπειες στους πολίτες της περιφέρειας. Οι δήμοι δέχτηκαν αλλεπάλληλα παράπονα, κυρίως από ηλικιωμένους που χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ για πληρωμές λογαριασμών, αποστολές χρημάτων και παραλαβή συντάξεων. Για πολλούς, οι ψηφιακές συναλλαγές παρέμεναν απροσπέλαστες, γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα αποκλεισμού. Οι δήμαρχοι και οι τοπικοί φορείς χαρακτήρισαν το μέτρο σοβαρό πλήγμα στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η μετακίνηση σε άλλο ταχυδρομείο ήταν δύσκολη.

Ανοιχτά ερωτήματα για εργαζομένους και πολίτες

Από την πλευρά των εργαζομένων, η κατάσταση ήταν εξίσου δύσκολη. Τα ΕΛΤΑ απασχολούν περίπου 4.200 άτομα, εκ των οποίων οι 2.900 είναι τακτικοί υπάλληλοι και οι 1.300 εργαζόται με συμβάσεις έργου. Οι τελευταίοι θα έχαναν άμεσα τη δουλειά τους, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι κλήθηκαν να μετακινηθούν σε γειτονικά καταστήματα, μια διαδικασία που, όπως ανέφερε στο Reporter.gr ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών Υπαλλήλων Νίκος Λιέας, ήταν στην πράξη αρκετά προβληματική.

Η αβεβαιότητα γύρω από το εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων και η ανησυχία των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους δημιούργησαν εκρηκτικό κοινωνικό σκηνικό. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει εκτός πρόσβασης στις υπηρεσίες, οι υποσχέσεις για ενίσχυση του ρόλου των ψηφιακών ταχυδρόμων, εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων και δυνατότητα κατ’ οίκον ραντεβού φάνηκαν προς το παρόν περισσότερο θεωρητικές παρά πρακτικές.

Πίεση από αντιπολίτευση αλλά και διαφοροποιήσεις εντός ΝΔ

Το θέμα απέκτησε γρήγορα έντονη πολιτική διάσταση. Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας, με βουλευτές να ζητούν επανεξέταση του σχεδίου, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφαση.

Μερική αναδίπλωση

Η πίεση αυτή οδήγησε τη διοίκηση των ΕΛΤΑ σε μερική αναδίπλωση: Το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) ανακοινώθηκε ότι το κλείσιμο καταστημάτων στην Αττική και τις πρωτεύουσες των νομών θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ οι αλλαγές στις μικρότερες περιοχές θα εξεταστούν εντός του επόμενου τριμήνου, ώστε να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα και να γίνουν πιθανές διορθώσεις.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, ​ οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους ​ και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Από εκεί και πέρα αναμένεται με ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Τρίτης στη Βουλή όπου θα συζητηθεί εκτάκτως το ζήτημα των ΕΛΤΑ, με το ήδη πολωμένο κλίμα να αναμένεται να γίνει ακόμη πιο εκρηκτικό.