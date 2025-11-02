Ανδρουλάκης προς αγρότες: Σας χρωστούν για φέτος €500 εκατ. επειδή η «γαλάζια» συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:00 - 02 Νοε 2025

Ανδρουλάκης προς αγρότες: Σας χρωστούν για φέτος €500 εκατ. επειδή η «γαλάζια» συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Με κτηνοτρόφους, που έχασαν το ζωϊκό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, συναντήθηκε την Κυριακή (2/11) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον Ριζόμυλο Μαγνησίας.

Ο Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου, περιέγραψε μια ζοφερή κατάσταση. «Στον Daniel και τον Elias παλέψαμε με τα στοιχεία της φύσης για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες. Αντικαταστήσαμε τα κοπάδια μας για να ξαναλειτουργήσουν οι μονάδες μας και ήρθε τώρα η ευλογιά φέρνοντας το τέλος της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής εδώ στον Ριζόμυλο. Από τον Ιούνιο δεν έχουμε πάρει ούτε μια αποζημίωση. Έχουμε μείνει άφραγκοι και ξεκρέμαστοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε με έμφαση ότι «διαβάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, όταν λέει ότι με εντολή Μητσοτάκη θα δοθούν οι βασικές ενισχύσεις που σας χρωστούν, αλλά αποκρύπτει να πει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος, συν τις περσινές οφειλές προσεγγίζουμε το ένα δισεκατομμύριο.

Δεν μας λέει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η “γαλάζια” συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η “γαλάζια” συμμορία δεν πάει στη δικαιοσύνη. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη δεν επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των Βορίδη και Αυγενάκη.

Ο Πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα -και εδώ και σε άλλα μέρη της χώρας-. Γι' αυτό για εμάς προτεραιότητα είναι η πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει μια κυβέρνηση υπεύθυνη, προοδευτική, που θα σταθεί δίπλα σας, θα λύσει τα προβλήματα γιατί η χώρα χρειάζεται μια ανθεκτική οικονομία με πρωταγωνιστή τον πρωτογενή τομέα».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «αν δεν επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, η ύπαιθρος θα ερημώσει. Δεσμεύομαι για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Και βέβαια φτηνές μεταφορές. Αυτή η κυβέρνηση δεν κατάφερε να διασφαλίσει ούτε τις φτηνές μεταφορές ούτε την ασφάλεια, ακόμη και στα τρένα με αποτέλεσμα την τραγωδία των Τεμπών. Εμείς, λοιπόν, θα αγωνιστούμε δίπλα σας για να έρθει το γρηγορότερο δυνατό η πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος και η πατρίδα».

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, υπογράμμισε ότι «η επιστημονική κοινότητα και οι υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους και εμείς θα σταθούμε με υπευθυνότητα στις κεντρικές επιλογές. Θέλω όμως να σκεφτούμε: πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει ευλογιά; Τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια; Ερχόταν η ευλογία από την Τουρκία, αλλά σταματούσε στον Έβρο ή στη Ροδόπη. Δεν εξαπλωνόταν σε όλη την Ελλάδα. Και όταν μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και την πανώλη. Η πολύ γρήγορη εξάπλωση της ζωονόσου αποδεικνύει ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και γι’ αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ας μην ρίχνουμε το μπαλάκι σε αυτούς τους ανθρώπους. Περιμένουν καθοδήγηση και το κράτος είναι υπεύθυνο και για να ελέγχει και να καθοδηγεί σωστά τους κτηνοτρόφους μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 16:22
ΠΑΣΟΚ: Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη των αγροτικών ενισχύσεων ο Μητσοτάκης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη των αγροτικών ενισχύσεων ο Μητσοτάκης

Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική ανεπάρκεια οδηγεί τους παραγωγούς σε αδιέξοδο – Ποια μέτρα προτείνει
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική ανεπάρκεια οδηγεί τους παραγωγούς σε αδιέξοδο – Ποια μέτρα προτείνει

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Πολιτική
16/05/2026 - 10:24

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για την ακρίβεια: «Λυπάται και θυμώνει» για ένα δικό του επίτευγμα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 10:12

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Οικονομία
16/05/2026 - 09:59

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 08:11

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι

Ειδήσεις
16/05/2026 - 08:00

ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών

Χρηματιστήρια
15/05/2026 - 23:33

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
15/05/2026 - 23:19

Προειδοποίηση Τραμπ στην Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της από την Κίνα

Ειδήσεις
15/05/2026 - 22:58

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου

Ειδήσεις
15/05/2026 - 22:35

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200

