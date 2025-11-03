ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεραπετρίτης - ΥΠΕΞ Πορτογαλίας: Ενώνουν δυνάμεις για ειρήνη, ενεργειακή συνεργασία και θαλάσσια ασφάλεια
Πολιτική
16:31 - 03 Νοε 2025

Γεραπετρίτης - ΥΠΕΞ Πορτογαλίας: Ενώνουν δυνάμεις για ειρήνη, ενεργειακή συνεργασία και θαλάσσια ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρό μήνυμα ελληνοπορτογαλικής φιλίας και κοινών ευρωπαϊκών αξιών έστειλαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Πορτογάλος ομόλογός του Paulo Rangel, κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα (3/11) στην Αθήνα. 

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, τη θαλάσσια ασφάλεια, τη μετανάστευση, καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Γεραπετρίτης: Κοινές αρχές και ιστορικοί δεσμοί

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν την Ελλάδα και την Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες «μοιράζονται κοινές αξίες και μια κοινή αντίληψη για την ειρηνική επίλυση διαφορών». Αναφέρθηκε επίσης στη σύγκλιση των θέσεων των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, καθώς και του σεβασμού του Δικαίου της Θάλασσας.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι Αθήνα και Λισαβόνα στηρίζουν το αίτημα για ανθρωπιστική βοήθεια και τη διατήρηση της εκεχειρίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη.

Σε μια περίοδο «αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας», όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, οι δύο χώρες συμπλέουν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει «μια ισχυρή γεωπολιτική ένωση που θα χαράσσει τη δική της πορεία».

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στην Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε τη σημασία ενός δίκαιου ευρωπαϊκού μηχανισμού κατανομής ευθυνών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα εργαστούν από κοινού για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών μέσω συνεργασίας με τρίτες χώρες.

«Προσβλέπουμε στο νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση, ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Πορτογαλία «φυσική διάδοχο της Ελλάδας» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοινώνοντας ότι η Αθήνα θα στηρίξει επισήμως την υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα κοινά ιστορικά βιώματα των δύο χωρών, που βγήκαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα τη δεκαετία του ’70, εντάχθηκαν στην ΕΕ τη δεκαετία του ’80 και βίωσαν σοβαρές οικονομικές κρίσεις. Κλείνοντας, επικαλέστηκε τον Πορτογάλο νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, λέγοντας ότι «το να δημιουργείς είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το να καταστρέφεις».

Rangel: Μπορούμε να κάνουμε πολλά στο ενεργειακό πεδίο

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ Paulo Rangel ξεκίνησε τις δηλώσεις του στα ελληνικά, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κ. Γεραπετρίτη για τη φιλοξενία.

«Αγαπώ την Ελλάδα και έχω πολλούς φίλους εδώ», είπε, πριν συνεχίσει στα αγγλικά, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινό όραμα και παρόμοια αντίληψη για τον κόσμο.

Ο κ. Rangel ανέφερε πως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, αν και μεσαίου μεγέθους χώρες, διαθέτουν τεράστια διεθνή δικτύωση μέσω των διασπορών τους, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή παρουσία τους.

Αναφερόμενος στη διμερή συνεργασία, σημείωσε ότι είναι ήδη «εξαιρετική», αλλά υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Εξήρε επίσης τη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων τα τελευταία χρόνια, που έχουν φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες.

Για το μεταναστευτικό, ο Πορτογάλος υπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Πορτογαλία αποτελούν πύλες εισόδου στην ΕΕ και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

«Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στις χώρες μας, αλλά είμαστε κατά της εκμετάλλευσης ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης, όχι όμως κατά της μετανάστευσης καθαυτής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την αμοιβαία δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Νωρίτερα, ο πορτογάλος ΥΠΕΞ είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΥΠΕΞ για «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά, προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια
Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΞ για «Γαλάζια Πατρίδα»: Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά, προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια

Γεραπετρίτης με Κροάτη ΥΠΕΞ: Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων
Πολιτική

Γεραπετρίτης με Κροάτη ΥΠΕΞ: Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: Η Μεσόγειος δε θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: Η Μεσόγειος δε θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ