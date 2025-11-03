Γεραπετρίτης - ΥΠΕΞ Πορτογαλίας: Ενώνουν δυνάμεις για ειρήνη, ενεργειακή συνεργασία και θαλάσσια ασφάλεια

Ισχυρό μήνυμα ελληνοπορτογαλικής φιλίας και κοινών ευρωπαϊκών αξιών έστειλαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Πορτογάλος ομόλογός του Paulo Rangel, κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα (3/11) στην Αθήνα.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, τη θαλάσσια ασφάλεια, τη μετανάστευση, καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Γεραπετρίτης: Κοινές αρχές και ιστορικοί δεσμοί

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν την Ελλάδα και την Πορτογαλία, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες «μοιράζονται κοινές αξίες και μια κοινή αντίληψη για την ειρηνική επίλυση διαφορών». Αναφέρθηκε επίσης στη σύγκλιση των θέσεων των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, καθώς και του σεβασμού του Δικαίου της Θάλασσας.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι Αθήνα και Λισαβόνα στηρίζουν το αίτημα για ανθρωπιστική βοήθεια και τη διατήρηση της εκεχειρίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη.

Σε μια περίοδο «αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας», όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, οι δύο χώρες συμπλέουν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει «μια ισχυρή γεωπολιτική ένωση που θα χαράσσει τη δική της πορεία».

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στην Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε τη σημασία ενός δίκαιου ευρωπαϊκού μηχανισμού κατανομής ευθυνών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα εργαστούν από κοινού για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών μέσω συνεργασίας με τρίτες χώρες.

«Προσβλέπουμε στο νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση, ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την Πορτογαλία «φυσική διάδοχο της Ελλάδας» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοινώνοντας ότι η Αθήνα θα στηρίξει επισήμως την υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα κοινά ιστορικά βιώματα των δύο χωρών, που βγήκαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα τη δεκαετία του ’70, εντάχθηκαν στην ΕΕ τη δεκαετία του ’80 και βίωσαν σοβαρές οικονομικές κρίσεις. Κλείνοντας, επικαλέστηκε τον Πορτογάλο νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, λέγοντας ότι «το να δημιουργείς είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το να καταστρέφεις».

Rangel: Μπορούμε να κάνουμε πολλά στο ενεργειακό πεδίο

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος ΥΠΕΞ Paulo Rangel ξεκίνησε τις δηλώσεις του στα ελληνικά, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κ. Γεραπετρίτη για τη φιλοξενία.

«Αγαπώ την Ελλάδα και έχω πολλούς φίλους εδώ», είπε, πριν συνεχίσει στα αγγλικά, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινό όραμα και παρόμοια αντίληψη για τον κόσμο.

Ο κ. Rangel ανέφερε πως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, αν και μεσαίου μεγέθους χώρες, διαθέτουν τεράστια διεθνή δικτύωση μέσω των διασπορών τους, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή παρουσία τους.

Αναφερόμενος στη διμερή συνεργασία, σημείωσε ότι είναι ήδη «εξαιρετική», αλλά υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Εξήρε επίσης τη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων τα τελευταία χρόνια, που έχουν φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες.

Για το μεταναστευτικό, ο Πορτογάλος υπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Πορτογαλία αποτελούν πύλες εισόδου στην ΕΕ και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

«Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στις χώρες μας, αλλά είμαστε κατά της εκμετάλλευσης ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης, όχι όμως κατά της μετανάστευσης καθαυτής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την αμοιβαία δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Νωρίτερα, ο πορτογάλος ΥΠΕΞ είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) της ΕΕ.