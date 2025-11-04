ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Σαλάτα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
12:11 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra δήλωσε ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ.Μυλωνάκης, του είπε πως «δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να έχει κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» και πως « δεν γνωρίζει πράγματα, που γνωρίζει αυτός».

Με αφορμή την παραπάνω δήλωση το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Το γεγονός ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ισχυριζόταν στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι γνωρίζει καλύτερα από αυτόν τα δεδομένα του Οργανισμού, πέραν του ότι είναι βαθιά προβληματικό και ενδεικτικό της παθογένειας, καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του κ.Μυλωνάκη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει καθυστερήσεις. Οφείλει άμεσα να αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για ταχεία κλήση του κ.Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 12:25
