Στο 1,08% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ: Μειώσεις σε φρούτα, λαχανικά – Αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες κινήθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά 1,08% σε ετήσια βάση (Οκτώβριος 2025 έναντι Οκτωβρίου 2024), ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 - Οκτώβριος 2025) εμφανίζει μέση αύξηση 0,85%.

Η αποκλιμάκωση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο εντονότερων ανατιμήσεων μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2025, σηματοδοτώντας σταθεροποίηση της αγοράς τροφίμων και καταναλωτικών ειδών.

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σημαντικές μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες προϊόντων:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -8,06%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,10%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,77%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -2,51%

Είδη μιας χρήσης και οικιακά είδη: -1,24%

Οι μειώσεις αυτές αποδίδονται στην ομαλοποίηση της αγοράς, στη μείωση των τιμών παραγωγού και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που ενίσχυσαν την προσφορά σε φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, η πτώση της τιμής του ελαιολάδου συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση κόστους των προϊόντων παντοπωλείου.

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στις εξής κατηγορίες:

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη: +12,23%

Φρέσκα κρέατα: +10,54%

Είδη πρωινού και ροφήματα: +5,53%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%

Η αύξηση στα φρέσκα κρέατα σχετίζεται με τη διεθνή άνοδο των τιμών στα εισαγόμενα είδη — κυρίως μοσχάρι και χοιρινό — εξαιτίας της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και των ασθενειών που έπληξαν μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα. Οι ίδιες παράμετροι επιβαρύνουν και την παραγωγή γαλακτοκομικών, αυξάνοντας το κόστος.

Παράλληλα, οι διεθνείς ανατιμήσεις στις τιμές του κακάο και του καφέ, λόγω κλιματικών συνθηκών και περιορισμένης παραγωγής, επηρεάζουν άμεσα προϊόντα όπως σοκολάτες, γλυκά, κατεψυγμένα επιδόρπια και ροφήματα.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη γενικότερη συγκράτηση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ στους εξής παράγοντες:

Αποκλιμάκωση γενικού πληθωρισμού και αυξημένος ανταγωνισμός στις μεγάλες αλυσίδες, που εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, που επιτρέπει ταχύτερη αναπροσαρμογή τιμών σε νέες, χαμηλότερες τιμές προμηθευτών.

Ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές και κερδίζουν μερίδιο αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ και η αύξηση της χρήσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας λειτουργούν ως ανάχωμα στις αυξήσεις, προσφέροντας μικρή αλλά ουσιαστική «ανάσα» στους καταναλωτές.