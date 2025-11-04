ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλαζονεία και ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών η αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική
17:21 - 04 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλαζονεία και ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών η αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας από την πλευρά της κυβέρνησης αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών», σχολίασε ο υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, μετά την αναβολή της κοινής συνεδρίασης των αρμοδίων επιτροπών για το θέμα των ΕΛΤΑ.

«Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε», τονίζει ο κ. Πάνας και σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια για να αναδείξει τα θέματα των ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους μέσα από μια σημαντική βιώσιμη πρόταση.

Σε σημείωση δημοσιογράφου πως η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω της παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα, ο κ. Πάνας επέμεινε ότι «αυτός δεν είναι λόγος για να μην υπάρξει η σημερινή διαδικασία».

«Είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν το αποδεχόμαστε», τόνισε καταληκτικά.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε αιχμηρά την παραίτηση Σκλήκα, λέγοντας ότι αποτελεί «ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ». Υποστηρίζει, δε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, τα οποία κάνουν λόγο για κυβερνητική κρίση και καλούν την κυβέρνηση να κάνει πίσω.


Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που μετέχουν στις επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, ανέμεναν έξω απο την αίθουσα της Γερουσίας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που δεν άρχισε ποτέ...

Οι εν λόγω βουλευτές κατέθεσαν και αίτημα επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Με το παρόν, αιτούμαστε την άμεση επανασύγκληση της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα και αναβλήθηκε με πρόσχημα την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η αναβολή της συνεδρίασης, αν και ελήφθη υπό το φως των εξελίξεων στη διοίκηση του Οργανισμού, δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το αντικείμενο της συζήτησης αφορά ζητήματα στρατηγικής, δημόσιου συμφέροντος και βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία ξεπερνούν τα πρόσωπα και αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό και τον ρόλο του κράτους στην παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως προγραμματιστεί άμεσα νέα ημερομηνία συνεδρίασης, με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, και των εμπλεκομένων φορέων, όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση επί των θεμάτων».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 17:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών
Πολιτική

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ