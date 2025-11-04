ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλαζονεία και ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών η αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ

«Η αναβολή της σημερινής θεσμικής διαδικασίας από την πλευρά της κυβέρνησης αποδεικνύει την πολιτική της αλαζονεία και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών», σχολίασε ο υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, μετά την αναβολή της κοινής συνεδρίασης των αρμοδίων επιτροπών για το θέμα των ΕΛΤΑ.

«Η πολιτική της αλαζονεία αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Πρόκειται για μια διαδικασία, την οποία εμείς δεν θα επιτρέψουμε», τονίζει ο κ. Πάνας και σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια για να αναδείξει τα θέματα των ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους μέσα από μια σημαντική βιώσιμη πρόταση.

Σε σημείωση δημοσιογράφου πως η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω της παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα, ο κ. Πάνας επέμεινε ότι «αυτός δεν είναι λόγος για να μην υπάρξει η σημερινή διαδικασία».

«Είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν το αποδεχόμαστε», τόνισε καταληκτικά.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε αιχμηρά την παραίτηση Σκλήκα, λέγοντας ότι αποτελεί «ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ». Υποστηρίζει, δε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, τα οποία κάνουν λόγο για κυβερνητική κρίση και καλούν την κυβέρνηση να κάνει πίσω.



Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που μετέχουν στις επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, ανέμεναν έξω απο την αίθουσα της Γερουσίας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που δεν άρχισε ποτέ...

Οι εν λόγω βουλευτές κατέθεσαν και αίτημα επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Με το παρόν, αιτούμαστε την άμεση επανασύγκληση της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα και αναβλήθηκε με πρόσχημα την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η αναβολή της συνεδρίασης, αν και ελήφθη υπό το φως των εξελίξεων στη διοίκηση του Οργανισμού, δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το αντικείμενο της συζήτησης αφορά ζητήματα στρατηγικής, δημόσιου συμφέροντος και βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία ξεπερνούν τα πρόσωπα και αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό και τον ρόλο του κράτους στην παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως προγραμματιστεί άμεσα νέα ημερομηνία συνεδρίασης, με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, και των εμπλεκομένων φορέων, όπως ζητήσαμε με σχετικό αίτημα μας προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση επί των θεμάτων».