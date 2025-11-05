Παπαστεργίου: Θα επανεξεταστούν οι παλιές μελέτες του Κτηματολογίου

Για την τεχνολογία και το πώς «μεταμορφώνει» το δημόσιο μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

«Η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», είπε ο Υπουργός παρουσιάζοντας τις τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της χωροταξίας, της Δικαιοσύνης και της ενέργειας.

«Ετοιμάζουμε τον ψηφιακό χάρτη, όπου θα καταγράφεται ακριβώς τι υπάρχει στην ελληνική επικράτεια, θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες περιοχές είναι δασικές ή προστατεύονται από το σύστημα Natura, ποιοι είναι οι συντελεστές δόμησης, κλπ» είπε και διαβεβαίωσε ότι το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί κατά 97% έως τα τέλη του έτους. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ξεκινήσει η εξέταση των παλιών μελετών, που έχουν περάσει στο Κτηματολόγιο. «Θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τις παλιές μελέτες, να εξετάσουμε την ακρίβειά τους και να διαπιστώσουμε αν και πόσο συνάδουν με τους νέους κανόνες», εξήγησε ο Υπουργός.

Ο Δ. Παπαστεργίου ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται η λύση του outsourcing για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση στις Πολεοδομίες, που προκαλείται από το γεγονός ότι οι μηχανικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις στο Δημόσιο, καθώς οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο ελκυστικές.

«Εργαζόμαστε στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του πολεοδομικού χάρτη» σημείωσε ο Δ. Παπαστεργίου, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τις προσπάθειες ψηφιοποίησης και απλοποίησης στο δικαστικό σύστημα. «Η Ελλάδα προχωράει μπροστά με σχέδιο, υποδομές και χρήση της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο Υπουργός.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, αποτελεί το ασφαλέστερο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και ανέφερε ότι η χώρα υποδέχεται πάρα πολλά καλώδια μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων και αυτό με τη σειρά του φέρνει στην χώρα νέα datacenter.

«Πρέπει να δούμε πώς η ενέργεια θα βοηθήσει και δεν θα είναι πρόβλημα, όχι μόνο για τα datacenter αλλά και για τη βιομηχανία» είπε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι στην ανάπτυξη των υποδομών: «υλοποιούμε ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα ορόσημα, για να μην χαθεί ούτε μία ημέρα».

Σταύρος Καλαφάτης: «Η ψηφιοποίηση φέρνει την επανάσταση της διαφάνειας»

Ψηφιοποίηση, καινοτομία και επενδύσεις αποτελούν το τρίπτυχο στο οποίο βασίζει η ελληνική κυβέρνηση το όραμά της για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη.»Η ψηφιοποίηση φέρνει την επανάσταση της διαφάνειας» τόνισε, εξηγώντας ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί «το ισχυρότερο αντίδοτο στην γραφειοκρατία και τη διαφθορά και βασικό εργαλείο για να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών». Αναφέρθηκε στα έργα ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών, του δικτύου 5G και της στήριξης της ψηφιακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά στην καινοτομία, αφού τόνισε ότι «η καινοτομία για την Ελλάδα δεν είναι απλά μία αναπτυξιακή επιλογή, αλλά πυλώνας εθνικής πολιτικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας» είπε ότι γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί μία «κουλτούρα καινοτομίας παντού» και μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξουν τα εθνικά ερευνητικά κέντρα, όπως τα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, στην προσπάθεια αυτή.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Πρέπει να δούμε πώς θα παντρέψουμε το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγεται στα ερευνητικά μας κέντρα και στα πανεπιστήμιά μας με την αγορά, να δούμε πώς θα το μεταφράσουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα το διοχετεύσουμε στην οικονομία και στη βιομηχανία, ώστε να ενισχύσουμε έτσι την εθνική οικονομία και την ευημερία των πολιτών» πρόσθεσε.

Ο Στ. Καλαφάτης μίλησε για την κυβερνητικές προσπάθειες ενίσχυσης του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, την ανάπτυξη spinoffs και τον διπλασιασμό των κονδυλίων για την έρευνα. «Δεν θέλουμε την έρευνα στα συρτάρια, αλλά στην αγορά» διαμήνυσε και πρόσθεσε ότι έχει αναπτυχθεί ένα δυναμικό πλαίσιο χρηματοδότησης με διαφορετικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και των πράσινων λύσεων.

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Ψηφιοποίηση, καινοτομία και επενδύσεις» την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Τέτη Ηγουμενίδη.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό

Την επανάσταση που συντελείται στον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο ενημερώνει και επικοινωνεί με τους πολίτες παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όπως είπε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, που συγκεντρώνει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πολιτών, διασφαλίζει την αποστολή ενημέρωσης στο σωστό παραλήπτη σε ελάχιστο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό απεστάλη το 60% από τα πρώτα 218 χιλιάδες ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα οχήματα (ενώ 40% απεστάλη μέσω ΑΑΔΕ και μόλις 0,5% με ταχυδρομείο). Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η αποστολή και των 187 χιλιάδων ειδοποιητηρίων της δεύτερης φάσης.

«Αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί ψηφιακά την ενημέρωση του πολίτη. Είναι κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και χρόνια, αλλά η κυβέρνηση αυτή το υλοποιεί» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση προσωπικού αριθμού ανακοίνωσε ότι 2,5 εκατομμύρια πολίτες είχαν προχωρήσει στην έκδοσή του λίγες ώρες πριν κλείσει η πλατφόρμα.

Επίσης ο Δ. Αναγνωστόπουλος κάλεσε του παρόχους πόρων, όπως οι υπηρεσίες cloud, να μειώσουν το κόστος με το οποίο χρεώνουν τις υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ διαμήνυσε ότι σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι οι δημόσιοι λειτουργοί δεν αξιοποιούν τους πόρους που τους έχουν παραχωρηθεί, θα τους αφαιρούνται και θα δίνονται σε άλλες υπηρεσίες.