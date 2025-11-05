Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, άμεσα, μέτρα για την αυστηροποίηση της οπλοκατοχής
19:14 - 05 Νοε 2025

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, άμεσα, μέτρα για την αυστηροποίηση της οπλοκατοχής

Με αφορμή την πρόσφατη αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, η κυβέρνηση προαναγγέλλει σειρά παρεμβάσεων για την οπλοκατοχή και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Κρήτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων ημερών, ακόμη και μέσα στις επόμενες δύο με τρεις μέρες, αναμένονται ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το πλαίσιο χορήγησης αδειών οπλοκατοχής, τους ελέγχους και τις διαδικασίες εποπτείας.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες».

Μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει και τη μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο τη διαρκή και στοχευμένη αστυνόμευση του νησιού. «Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη παρουσία της Διεύθυνσης στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα μέτρα που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν στοχοποιούν συλλήβδην τους κατοίκους της Κρήτης, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. «Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη είναι εγκληματίες ή παραβατικοί. Είναι λάθος να στοχοποιούμε κατοίκους μιας περιοχής», τόνισε.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες με διακομματική συναίνεση

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν ενότητα γύρω από το ζήτημα της οπλοκατοχής, σημειώνοντας ότι πρόκειται για θέμα που δεν πρέπει να διχάζει. «Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια; Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα», υπογράμμισε.

Απολογισμός κυβερνητικών επιτυχιών όσον αφορά την ασφάλεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν επιτευχθεί, όπως είπε, «οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο πεδίο της προστασίας των πολιτών». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέσα σε έναν χρόνο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε εξάρθρωση άνω των 130 εγκληματικών οργανώσεων, με 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις και 600 προφυλακίσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «μπήκε τάξη στα γήπεδα» και ότι «ξεκίνησε για πρώτη φορά ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς καταλήψεις στα πανεπιστήμια», υπογραμμίζοντας τη «νέα φιλοσοφία κράτους και δικαίου» που, όπως είπε, χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση.

Το «βαρύ» βιογραφικό της Γκιλφόιλ και η αναγκαία διάρθρωση των ΕΛΤΑ

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνοντας ότι «έρχεται με βαρύ βιογραφικό για να στηρίξει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), υπερασπίστηκε την κυβερνητική απόφαση για αναδιάρθρωση του δικτύου, χαρακτηρίζοντάς την «αναγκαία για τη διάσωση της υπηρεσίας». Όπως ανέφερε, το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται ήδη κατ’ οίκον, ενώ το 92% των συντάξεων παραδίδονται στα σπίτια των δικαιούχων. «Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Θα εξεταστούν όμως ειδικές περιπτώσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα σπίτι δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στην υπηρεσία», πρόσθεσε.

Κάλεσμα σε νηφαλιότητα στα εθνικά θέματα

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, απευθύνοντας έκκληση για νηφαλιότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια συζήτηση. «Όσοι επιδίδονται σε “τζάμπα πατριωτισμούς” δεν βοηθούν τη χώρα. Τα εθνικά θέματα απαιτούν σοβαρότητα, ενότητα και ψυχραιμία», τόνισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 19:35
