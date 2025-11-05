ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο
Πολιτική
12:22 - 05 Νοε 2025

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο συγκαλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο των εξελίξεων στα Βορίζια.

Αναλυτικά η σχετική δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι· είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. «Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης. Πιστεύω βαθιά –κι εγώ ως Κρητικός– ότι η αληθινή ανδρεία δεν είναι να εκδικείσαι, αλλά να συγχωρείς· να σπας τον κύκλο του μίσους και να κρατάς ψηλά το φως της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές.

Είναι ώρα όλοι –Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία– να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης - Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και πόλος αμερικανικών επενδύσεων
Πολιτική

Μητσοτάκης - Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και πόλος αμερικανικών επενδύσεων

Alpha Bank: Παρουσία της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στα Small Business Workshops
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Παρουσία της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στα Small Business Workshops

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Επιχειρήσεις

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Αυγενάκης στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω ως μάρτυρας για την αποκατάσταση της αλήθειας, όχι ως κατηγορούμενος
Πολιτική

Αυγενάκης στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω ως μάρτυρας για την αποκατάσταση της αλήθειας, όχι ως κατηγορούμενος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 08:08

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Εργασιακά
18/05/2026 - 08:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ